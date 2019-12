Konsultacje poradnika pszczelarskiego

W spotkaniu w sali konferencyjnej w białostockiej siedzibie regionu NSZZ Solidarność wzięło udział kilkudziesięciu przedstawicieli podlaskiego środowiska pszczelarzy a także instytucji naukowych i związanych z rolnictwem.

- Wszystkich producentów żywności obowiązuje prawo, bo i mięso, i miód jest żywością. Dlatego przy produkcji miodu należy zachować przede wszystkim czystość i ład – mówiła dr Halina Turlejska, współautorka poradnika pn.: „Pracownia pozyskiwania miodu w sprzedaży bezpośredniej oraz w rolniczym handlu detalicznym” sfinansowanego z funduszy Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. – Chcemy, by ten poradnik był zgodny z wymogami prawa, ale też akceptowany przez pszczelarzy – podkreślała autorka.

Konsultowany wczoraj poradnik skupia się przede wszystkim na wyposażeniu i ciągu technologicznym pracowni miodowej (dla pasiek do 80 rodzin pszczelich) oraz szeregu niezbędnych czynności, aby w sposób prawidłowy i zgodnie z wymogami miód wyprodukować a następnie sprzedać. Uczestnicy spotkania zapoznali się z kilkoma propozycjami urządzenia pracowni pszczelarskiej: od pracowni w samochodzie, czy kontenerze aż do oddzielnie stojącego budynku z chłodnią do przechowywania miodu. A odpowiedź na pytanie, skąd wziąć na to pieniądze miał Wiesław Grzymała, dyrektor Podlaskiego Oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Łomży a jednocześnie Prezes Regionalnego Związku Pszczelarzy w Łomży.

- Od jutra rozpoczyna się w agencji nabór wniosków m.in. dla rolników będących w Rolniczym Handlu Detalicznym na stworzenie i wyposażenie pracowni, a także zakup sprzętu – zachęcał do skorzystania z unijnych funduszy w ramach PROW 2014-2020. – Dofinansowanie dla rolnika zajmującego się produkcją miodu w ramach RHD może wynosić nawet 100 tys. zł.

- To jeden z nielicznych przypadków, aby w praktyczny sposób pokazać najważniejsze wskazania polskiego prawa – mówił o poradniku prof. Sławomir Bakier, dziekan Zamiejscowego Wydziału Leśnego Politechniki Białostockiej. – Inicjatywa jest bardzo wskazana i potrzebuje wsparcia.

A będzie ono niezbędne, bowiem po konsultacjach poradnik trafi do Głównego Lekarza Weterynarii i jeśli zyska aprobatę zawarte w nim wskazania będą miały statut krajowych wytycznych dobrej praktyki higieny.

Poradnik dostępny jest na stronie: www.pcpl.wrotapodlasia.pl

Uwagi można zgłaszać: produkty@wrotapodlasia.pl

Urszula Arter, Departament Rolnictwa i Obszarów Rybackich