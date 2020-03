Kolejne spotkania z cyklu "Porozmawiajmy o produktach" lokalnych

- Od lat jestem producentką lokalną i ten temat jest mi bardzo bliski. Doskonale Państwa rozumiem, bo wiem, że przy tego typu produkcji najważniejsze jest to, że by lubić to, co się robi. A urząd marszałkowski i zarząd województwa może Państwu pomóc w promocji, wesprzeć wiedzą ekspercką pomocną przy prowadzeniu działalności – mówiła na spotkaniu z producentami lokalnymi w Augustowie Wiesława Burnos, Członek Zarządu Województwa Podlaskiego.

Kilkadziesiąt osób zainteresowanych produktem lokalnym i tradycyjnym, w tym większość aktywnie zajmująca się produkcją podlaskich smakołyków zgromadziła się wczoraj w augustowskim urzędzie miejskim. To pierwsze z cyklu spotkań organizowane przez Podlaskie Centrum Produktu Lokalnego (PCPL) –działające w ramach Departamentu Rolnictwa i Obszarów Rybackich UMWP. Jego przedstawiciele opowiadali o tym, jak promować produkty we współpracy z urzędem, zachęcali do uczestnictwa w unijnych systemach certyfikacji, wyjaśniali kwestie związane z prowadzeniem m.in. pasiek i sprzedażą miodu. To ostatnie dotyczyło przede wszystkim treści zawartych w obecnie konsultowanym Poradniku pszczelarskim (konsultacje prowadzone są poprzez stronę PCPL.wrotapodlasia.pl).

Uczestnicy, a wśród nich także przedstawiciele samorządów lokalnych i wojewódzkiego, m.in. radni wojewódzcy Bogdan Dyjuk i Jacek Piorunek oraz burmistrz Augustowa Mirosław Korolczuk chętnie dzielili się swoimi spostrzeżeniami o roli produktu lokalnego na podlaskim rynku. Z kolei producenci, którzy mają już na swoim koncie unijne oznaczenia bądź produkty zarejestrowane w innych systemach jakości – opowiadali o swoich doświadczeniach i profitach z tym związanych.

Augustowskie miody, augustowskie pszczoły

Jednym z wiodących tematów podczas augustowskiego spotkania była możliwość zarejestrowania miodu augustowskiego w europejskim systemie Chronionej Nazwy Geograficznej, co wiążę się z prawna ochroną nazwy takiego produktu. W przypadku okolic Augustowa podstawy do rejestracji daje otoczenie Puszczy Augustowskiej, jak też rdzenna dla tych terenów linia pszczoły (linia M Augustowska), z którą pracują lokalni pszczelarze. Ten pożyteczny owad jest odporny na choroby, jak też jest świetnie przystosowany do surowych warunków. Jest jednak mniej miodny niż inne popularne gatunki pszczół, a przy tym cechuje się wysoką tzw. obronnością, co może być utrudnieniem dla niedoświadczonych pszczelarzy. Gatunek ten jednak i obszar, na którym żyje od wielu wieków jest istotnym wyróżnikiem miodu augustowskiego spośród wielu innych, co może okazać się przesłanką przy staraniach o unijne oznaczenie.

Pszczelarze podnosili także związany z tym temat, czyli możliwość stworzenia w obrębie Puszczy augustowskiej tzw. terenu zamkniętego hodowli pszczoły linii M Augustowska. Na takim obszarze panowałby zakaz utrzymywania innych pszczół, co ma chronić ten cenny zasób genetyczny. Tematy te będą dodatkowo dyskutowane na jednym z najbliższych spotkań pszczelarzy, aby wypracować stanowisko odnośnie rejestracji miodu augustowskiego w UE, jak też odnośnie zamkniętego obszaru hodowlanego.

Spotkaniu w Augustowie towarzyszyła degustacja lokalnych smakołyków od producentów z Augustowa, Sejn, Puńska i Wiżajn, czyli soków, serów, sękaczy, wędliny, pierogów z owocami a także z farszem rybnym.

Kolejne spotkania

Kolejne spotkania w ramach cyklu przygotowanego przez PCPL odbędą się w Sokółce (4.03) i Hajnówce (5.03) - wciąż można się na nie zgłaszać. Więcej na stronie PCPL – link TUTAJ.





Urszula Arter, Departament Rolnictwa i Obszarów Rybackich