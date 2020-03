Jak mówić w realu i sieci

O tym, jak przygotować się do wystąpienia przed publicznością opowiadał przedstawicielom podlaskich KGW ekspert, trener i coach biznesu Sylwester Pilipczuk. – Najlepiej swoje wystąpienie stworzyć samodzielnie – podpowiadał. – Wtedy będzie ono naprawdę Wasze. A poza tym dobrze nauczyć się go na pamięć. Chociaż samego początku i końca – radził.

Podpowiadał również i uczył, jak rozpoznać rozmaite typy ludzkich osobowości. Miało to przedstawicielom KGW pomóc w m.in. prezentowaniu swoich stoisk, twórczości i wyrobów podczas rozmaitych konkursów.

- Jak znajdzie się jakiś juror z teczką, długopisem i będzie pytał o wyniki badań, jakości, liczby, skład produktów, itp., to wiadomo, że to typ niebieski, czyli analityk. Nie ma co mu opowiadać bajek – wyjaśniał Pilipczuk. – Bajki za to można opowiadać żółtemu, a raczej słuchać tego, co on sam wymyśli.

Z kolei specjalista od mediów społecznościowych Jan Jankowski przybliżał, ale i przestrzegał przed nadmiernym spędzaniem czasu w mediach społecznościowych.

-To świetne miejsce do prezentowania swoich dokonań i siebie, ale warto z tym uważać, zwłaszcza w przypadku dzieci - radził. – Jeśli jednak chcecie zapraszać ludzi do swoich działań, promować się, to pamiętajcie, by zadbać o zdjęcia, proste grafiki, aby to co przedstawiacie na Waszych profilach było też spójne i atrakcyjne wizerunkowo.

Jan Jankowski podpowiadał, jakie informacje powinny pojawić się na „fanpageach”, a jakie w grupach dyskusyjnych. Zachęcał do komentowania swoich postów, nawiązywania pod nimi dyskusji.

- Ważne, by profil żył, by byli tam widoczni ludzie, ich zainteresowanie tym, co robicie – radził.

W każdym z czterech miejsc, w których eksperci spotkali się z przedstawicielkami podlaskich KGW po prezentacjach i wykładach był też czas na indywidualne rozmowy.

Spotkania zorganizował Departament Rolnictwa i Obszarów Rybackich UMWP. Wzięli w nich udział szefowie departamentu: Andrzej Pleszuk – dyrektor i Iwona Krzyżanowska- z-ca dyrektora departamentu.

Urszula Arter, Departament Rolnictwa i Obszarów Rybackich UMWP