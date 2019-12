Gospodynie z Malinnik na najwyższym podium

W corocznym konkursie organizowanym przez Departament Rolnictwa i Obszarów Rybackich urzędu marszałkowskiego wzięły udział 32 koła gospodyń wiejskich z regionu. Reprezentowane były wszystkie powiaty województwa.

Dobre emocje przy gościnnym stole

Pani Walentyna Troc z koła w Malinnikach nie kryła wzruszenia, gdy odbierała nagrodę. – Dziękuję, że nas zauważyliście - mówiła członkom jury. A nam wcześniej zdradziła: - My tu z ciocią najczęściej gotujemy, takie nasze, domowe potrawy, co z pola, z ogrodu, z gospodarstwa, to i na naszym stole. A na wigilię to z przepisów jeszcze naszych mam, babć, to więcej niż pół wieku niektóre z nich mają. O, takie powidła z suszonych gruszek, to odkąd pamiętam się u nas robiło.

Także gospodynie z Sielca z przewodnicząca rady Gminy w Boćkach na czele – Małgorzatą Józwiak podkreślały: - To tradycyjne potrawy w naszych domach, np. kisiel z żyta u mnie w domu od zawsze na wigilię był. Teraz ja go robię i wszystkim smakuje. Podaję go z sosem malinowym, albo kompotem z suszu.

Komisja w składzie: Wiesława Burnos (członek zarządu Województwa Podlaskiego), prof. Jarosław Matwiejuk (Uniwersytet w Białymstoku, Marcin Sekściński (Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa) oraz Paulina Makarska (finalistka programu Hell’s Kitchen) i Iwona Krzyżanowska (Dep. Rolnictwa i Obszarów Rybackich UMWP) doceniła kultywowanie tradycji i szacunek do kulinarnego dziedzictwa. Dlatego gospodynie z Malinnik obdarzyła pierwszym miejscem ( i kwotą 1400 zł).

- Spotkanie z Wami, to było dla mnie jedna z najpiękniejszych rzeczy w życiu – mówiła do zwycięzczyń wzruszona Paulina Makarska z jury. – Przyznam, że podczas rozmowy z Wami, przy Waszym stole, kiedy dzieliłyście się gościnnością i wiedzą, miałam łzy w oczach.

Z duchem Świąt Bożego Narodzenia

Za podtrzymywanie kulinarnego dziedzictwa wyróżnione zostały także panie z Pokaniewa Kolonii (gm. Milejczyce) i z Przystawańców (gm. Puńsk). Te drugie na stole ukazały wigilijne bogactwo i tradycje kuchni litewskiej.

- Mamy tu zupę z wywaru z ziemniaków w łupinach z ziołami, które nasze babcie podawały na stół –opowiadały przy stole. – Ale też ziemniaki nadziewane faszerowane śledziem i śledzia z jabłkami. Na słodko mamy też najbardziej lubiane przez dzieci kūčiukai, czyli małe kuleczki z ciasta z dodatkiem maku. Piecze się je na długo przed świętami, by stwardniały a potem zalewa słodkim makiem.

Stanisław Derehajło, Wicemarszałek Województwa Podlaskiego tuż przed ogłoszeniem wyników pogratulował wszystkim uczestnikom konkursu: - Wszyscy wygraliście! Bez względu an to, co przygotowaliście i jakie miejsca czy wyróżnienia zdobyliście. Wygraliście, bo udało się nam sprowadzić do Podlaskiego ducha i smak najpiękniejszych świąt - Bożego Narodzenia!

Art, Departament Rolnictwa i Obszarów Rybackich