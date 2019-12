Swoim działaniem na rzecz wsi warto się pochwalić. Znamy laureatów V Finału Olimpiady Aktywności Wiejskiej

Wpłynęły 62 zgłoszenia.

Pula nagród wzniosła 55,5 tys. zł.

Konkurs podzielono na 3 kategorie, nagrodzono 5 miejsc i przyznano 7 wyróżnień w każdej kategorii.



- Cieszę się, że wzięliście udział w tej inicjatywie, bo zrealizowaliście wiele cennych projektów. To Wy jesteście dziś najważniejsi, a my dostąpiliśmy tego skromnego zaszczytu, że możemy Was wspierać - mówił wicemarszałek Derehajło, otwierając V finał Olimpiady Aktywności Wiejskiej.



Zgłoszone projekty były w tym roku niezwykle kreatywne. Warto wymienić chociażby szkolenia ratownicze, pikniki sołeckie, festyny rodzinne, zakładanie parków, warsztaty kulinarne i artystyczne, po organizację festiwali, turniejów, rajdów. Kapituła konkursu miała nie lada wyzwanie, ponieważ wpłynęły aż 62 zgłoszenia - postanowiła więc siedmiu inicjatywom w każdej kategorii przyznać wyróżnienia pieniężne po 500 zł - pierwszy raz w historii konkursu. Nagrody za pierwsze miejsca opiewały na kwotę 5 tys. zł.

Laureaci V edycji Olimpiady Wiejskiej Aktywności:



Działania skierowane do 1,2 miejscowości w gminie:



1. miejsce - Sołectwo Hołody, sołtys Katarzyna Popławska

Park - rodzinne miejsce odpoczynku – inicjatywa mieszkańców i sołtyski wsi. Fundusze na budowę pochodzą z konkursu „Działaj Lokalnie” Stowarzyszenia Euroregion Puszcza Białowieska, gm. Bielsk Podlaski oraz ze zbiórki wśród mieszkańców. Przy sprzątaniu parku, karczowaniu, nasadzaniu pracowali mieszkańcy i strażacy OSP. Wyremontowano też sąsiadujący z parkiem przystanek autobusowy.



2. miejsce - OSP w Boćkach

Boćkowscy strażacy organizują wiele szkoleń ratowniczych dla różnych grup wiekowych mieszkańców gm. Boćki. Nagrodzone zostały „Warsztaty ratownicze Boćki 2019"– wzięło w nich udział ponad 100 osób. W części praktycznej uczestniczyło 5 jednostek: OSP Boćki, OSP Andryjanki, OSP Dubno, OSP Wygonowo, OSP Łubin Kościelny.



3. miejsce - Stowarzyszenie Placówka

„Miejsce rekreacji w Bagnach dla całej rodziny” - dzięki osobistej pracy mieszkańców we wsi powstała wiata na spotkania integracyjne, a plac zabaw dla dzieci zyskał nowy wygląd oraz karuzelę. Mieszkańcy postawili też bezpieczne ogrodzenie.



Na 4. miejscu uplasowało się Stowarzyszenie Moszczonka z cyklem warsztatów kulinarnych ph. „Moszczonka - płótno, glina i mąka”, zaś 5. lokatę zajęło stowarzyszenie Klub Senior + w Czeremsze, organizujące warsztaty w ramach projektu „Artystycznej obróbki drewna”.



Wyróżnienia: Koło Gospodyń Wiejskich "Jezioranki" w Siemianówce, Sołectwo Kolonia Koplany, Sołectwo Kobylin Cieszymy, Małgorzata Dojnikowska, OSP Borkowo, Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Koło w Krasnopolu oraz Sołectwo Pięciowłóki.



Działania skierowane do min. trzech miejscowości w jednej gminie:



1. miejsce - Stowarzyszenie KGW Gminy Stawiski

„Czerwony Kapturek w adaptacji seniorów ze Stawisk” - uszyli stroje, zaprojektowali i wykonali dekoracje, przygotowali scenariusz i zagrali! I to jak! Publicznością były dzieci oraz młodzież z okolicznych szkół i przedszkoli.



2. miejsce - Grupa nieformalna: Halina Raducha, Celina Łazuk-Woroniecka, Magdalena Łazuk

Grupa kobiet ze wsi Harasimowicze postanowiła „By pamięć o Gen. Edwardzie Józefie Godlewskim zakorzenić w ludzkich sercach”. Doprowadziły do powstania miejsca pamięci na terenie dawnego dzikiego wysypiska. Odsłonięcie placu, pomnika oraz okolicznościowej wystawy odbyło się 27 września 2018 r.



3. miejsce - Koło Gospodyń Wiejskich w Bohdanie

Zorganizowanie „Biesiady Szlacheckiej” wraz z inscenizacją fragmentów utworu "Pan Tadeusz" Adama Mickiewicza w wykonaniu uczniów szkoły podstawowej z okolicznych miejscowości. W biesiadzie w miejscowej świetlicy wzięli udział mieszkańcy okolicznych wsi – w kostiumach!

4. miejsce przypadło w udziale Kołu Gospodyń Wiejskich w Toporkach, zaś 5. - Polskiemu Związkowi Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Czeremsze.



Wyróżnienia: Bożena Jabłońska, gm. Juchnowiec Kościelny, Grupa nieformalna - Klub Kulinarny Dzięgiele, Koło Gospodyń Wiejskich Królewianki, Koło Gospodyń Wiejskich „Sreberka” w Srebrnej, Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich w Łupiance Starej, Grupa Nieformalna Klub Seniora z Turośni Kościelnej oraz Koło Gospodyń Wiejskich w Ignatkach.



Działania wojewódzkie i ponadregionalne:



1. miejsce - Stowarzyszenie Kreatorzy Rzeczywistości

Projekt „Utkane chwile” to rodzinne półkolonie dla mieszkańców gm. Kleszczele i Czeremcha nad zalewem w Repczycach. Odbyły się warsztaty tkackie, kulinarne, taneczne, białego śpiewu i makramy. Najmłodsi mieli zapewnione animacje, a wszyscy uczestnicy darmowy dojazd na zajęcia. Finałem był plenerowy koncert na Dni Kleszczel. Powstaje strona utkanechwile.pl.



2. miejsce - Stowarzyszenie Kawaleryjskie im. Podlaskiej Brygady Kawalerii w Kolnie

Obchody 75. rocznicy bitwy pod Piastunem Żelaznym zgromadziły ponad 400 uczestników. Odbyła się rekonstrukcja bitwy, koncert pieśni patriotycznych oraz uroczystość wspomnieniowa.



3. miejsce - Niepełnosprawni w Grodzie - grupa nieformalna

Kultywowanie tradycji rękodzielniczych i integracja osób niepełnosprawnych, cykliczne warsztaty średniowiecznych pamiątek, udział w otwarciu Parku Kulturowego w Milewszczyźnie a także sprzedaż wyrobów na straganie.



Amatorski Teatr z Dzięciołówki zajął 4. miejsce, zaś KGW „Boróweczki” za tradycyjny korowód „Wiwat ostatki, wiwat zapusty” uplasowały się na 5. pozycji.



Wyróżnienia: Koło Gospodyń Wiejskich w Olendach, Koło Gospodyń Wiejskich w Radziłowie, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Przyjazny Transport, Grupa Nieformalna "Aktywne Słoneczka", Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Gminy Szudziałowo, Stowarzyszenie IDEA oraz Koło Gospodyń Wiejskich „Żochowiacy”.

„Olimpiada Aktywności Wiejskiej” to inicjatywa, mająca na celu pobudzanie aktywności mieszkańców wsi oraz ich angażowanie do podejmowania wspólnych przedsięwzięć, które aktywizują małe społeczności oraz pozwalają rozwijać własne otoczenie. Skierowana jest do liderów środowisk lokalnych, grup nieformalnych, stowarzyszeń i fundacji, Ochotniczych Straży Pożarnych czy sołectw, działających na terenie województwa podlaskiego.



Konkurs zorganizowany został przez Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, działający przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Departamencie Rolnictwa i Obszarów Rybackich.



