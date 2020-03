Drugi dzień szkolenia dla podlaskich KGW

Marszałek Burnos podkreślała, że szkolenia skierowane do Kół Gospodyń Wiejskich mają na celu m.in. wspieranie organizacji w pozyskiwaniu funduszy unijnych.

- Chcemy, aby Wasze organizacje się rozwijały, chcemy pokazywać to co mamy w regionie najlepsze, a do tego potrzebna jest znajomość procedur, przepisów prawa i możliwości pozyskiwania funduszy z różnych źródeł – mówiła marszałek Burnos.

Wiesława Burnos informowała, że Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego podejmuje też szereg przedsięwzięć związanych z promocją produktu lokalnego. Jednym z nich jest szkolenie organizowane przez Podlaskie Centrum Produktu Lokalnego.

- Chcemy wydobyć i wypromować to, co w Podlaskiem jest najlepsze – m.in. naszą regionalną, ekologiczną żywność.

Marszałek przypomniała też, że w najbliższym czasie Zarząd Województwa Podlaskiego planuje ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań samorządu województwa w 2020 r. z zakresu: Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności. Celem zadania jest upowszechnianie działań na obszarach wiejskich województwa podlaskiego oraz integracja z lokalną społecznością dzięki wsparciu i doposażeniu organizacji pozarządowych i Kół Gospodyń Wiejskich.

W sprawach konkursu zapraszamy do kontaktu z pracownikami Departamentu Rolnictwa i Obszarów Rybackich, Referatu Regionalnej Polityki Rolnej: Anną Kuczyńską - tel. (85) 66 54 216, Zuzanną Kazimierowicz - tel. (85) 66 54 419, e-mail: rolnictwo@wrotapodlasia.pl lub osobiście do siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku przy ul. M. Curie-Skłodowskiej 14.

Aneta Kursa