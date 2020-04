szyjemymaseczki – tkanina od Zarządu Województwa

Zarząd Województwa Podlaskiego postanowił wesprzeć Koła Gospodyń Wiejskich, które zaangażowały się w akcję szycia maseczek dla potrzebujących mieszkańców regionu - i kupić tkaninę bawełnianą oraz płaską gumkę. To materiały niezbędne do uszycia maseczek ochronnych. KGW po zgłoszeniu chęci odebrania materiałów (na adres: rolnictwo@wrotapodlasia.pl) i podpisaniu stosownej umowy, powinny uszyć maski do końca kwietnia br. i przekazać je –nieodpłatnie – mieszkańcom swoich miejscowości.

Samorząd województwa nie jest jedynym samorządem, który wspiera „krawieckie” inicjatywy mające służyć ochronie Podlasian przed koronawirusem.

Akcja za maszyną

- W akcję szycia masek zaangażowali się pracownicy urzędu, nauczyciele szkół, przedszkola, pracownicy COKiS i biblioteki, radni i mieszkańcy. Gmina zakupiła materiał, nici oraz inne niezbędne materiały z których są szyte maski. Uszyte maseczki będą przekazywane seniorom, osobom niepełnosprawnym, strażakom oraz mieszkańcom – poinformował na stronie urzędu miasta burmistrz Ciechanowca Eugeniusz Święcki. - Jestem bardzo wdzięczny wszystkim, którzy podjęli się szycia. Po ustaniu epidemii na stronie internetowej urzędu zostanie opublikowana pełna lista wolontariuszy, którzy włączyli się w akcję.

Za maszynami usiadły także sołectwa, m.in. w gminie Kolno. Już w 9 miejscowościach tej gminy wolontariusze szyją maski. - Trafią one do kolneńskiego szpitala, gminnych instytucji i do mieszkańców, zwłaszcza starszych, w Gminie Kolno – mówił dziennikarzom Józef Wiśniewski, wójt gminy, który z funduszy gminy kupił materiały do szycia masek.

Uszyj maskę - w domu też

W akcję kolportażu maseczek, tym razem uszytych w Narewce, włączyli się także żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej. Roznoszą maski najbardziej potrzebującym mieszkańcom i podopiecznym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Wójt gminy Jarosław Gołubowski zaopatrzył ośrodek kultury w materiały, fizelinę, gumki i w Narewce maski szyją: pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury, świetlicy środowiskowej, biblioteki a nawet stanicy kajakowej.

A jak ktoś chciałby uszyć maskę w swoim domu, to instruktorzy z narewskiego GOK-u w specjalnym filmie umieszczonym w mediach społecznościowych pokazują, jak można to zrobić prosto i szybko - uszyj maseczkę.

Urszula Arter/ Departament Rolnictwa i Obszarów Rybackich UMWP

Szczegółowe informacje o materiałach dla KGW pod numerami tel. 856654215, 856654216, 856654240.

Galeria KGW, GOK-ów, OSP i innych organizacji szyjących maseczki w Podlaskiem - na FB: Podlaskie. Na ławeczce.