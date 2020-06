Wsparcie materialne dla Domu Dziecka im. Janusza Korczaka w Krasnem

Dwa miesiące temu z inicjatywy kurii, księża z okolicznych parafii zaczęli zbierać środki finansowe na pomoc podopiecznym Domu Dziecka w Krasnem. Jak podkreślił abp. Tadeusz Wojda, pomoc finansowa jest darem od naszej archidiecezji na pomoc ze skutkami pandemii. Duchowni przeprowadzili także szereg podobnych działań wspierających różne placówki pomocy społecznej.

- Kiedy rozpoczęła się epidemia koronawirusa, to pomyśleliśmy jako archidiecezja, że należałoby włączyć się do inicjatywy walki z pandemią. Wobec tego, najpierw zwróciłem się z prośbą do pracowników kurii, wszystkich kapłanów z Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego w Białymstoku, aby zechcieli oddać część swoich środków na potrzeby wsparcia. Następnie podobny list skierowałem do wszystkich kapłanów (...), zebraliśmy sumę ponad 70 tys. zł - wyjaśnił arcybiskup i dodał, iż z części pieniędzy kupionych zostało 5 tys. maseczek, które zostały przekazane białostockim bezdomnym.

Podkreślił, że druga część zebranej sumy została przekazana Centrum Administracyjnemu Obsługi Placówek Opiekuńczo Wychowawczych im. Janusza Korczaka w Krasnem w wysokości 25 tys. zł.

Do wsparcia Domu Dziecka w Krasnem włączył się Zarząd Województwa Podlaskiego. Marszałek Artur Kosicki ofiarował 80 litrów sztuk płynów dezynfekcyjnych, 300 sztuk maseczek jednorazowego użytku i 300 maseczek wielorazowych.

- Oby się nigdy nie przydały, mówiąc przewrotnie. Mam nadzieję, że pandemia wreszcie się skończy i będziemy wszyscy funkcjonować normalnie. Także proszę przyjąć tę darowiznę i proszę pamiętać, że będziecie mogli jako Dom Dziecka zawsze na nas liczyć, jako na Zarząd Województwa oraz radnych – podkreślił.

Grażyna Zimnoch, dyrektor Domu Dziecka w Krasnem podziękowała darczyńcom za pomoc materialną. Dodała, że środki finansowe zostaną wykorzystane podczas wakacji oraz na remont Rodzinnego Domu Dziecka, a płyny i środki do dezynfekcji będą wykorzystane dla ochrony zdrowia podopiecznych i wszystkich pracowników placówki.

tekst: Cezary Rutkowski

fot.: Marcin Nawrocki

***

Majątek ,,Krasne" należał do płk. dr med. Józefa Ignacego Manteuffla - Szoege. W latach 1937-1939 w Krasnem wybudował on swój dom. Dworek Józefa Manteuffla stoi nadal. Zachowały się też resztki dworskiego parku.

W kwietniu 1948 roku w pałacyku powstał Dom Wczasów Dziecięcych. Był to ośrodek Polskiego Czerwonego Krzyża zapewniający pomoc dzieciom, które zagubiły się w trakcie zawieruchy wojennej. W 1952 r. placówka została przekształcona w Państwowy Dom Dziecka. W latach 70-tych patronem Domu został Janusz Korczak. Dom Dziecka im. Janusza Korczaka w Krasnem istniał do 31.12.2012r.

Z dniem 01.01.2013r. powstało Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych im. Janusza Korczaka z Domem Dziecka Nr 1 (dla 30-ga dzieci) i Domem Dziecka Nr 2 (dla 14-tu wychowanków). Dnia 01.06 2015r. do Centrum dołączyła placówka opiekuńczo- wychowawcza typu rodzinnego (dla 8-ga maluszków od pierwszego dnia życia) zwana Rodzinnym Domem Dziecka w Krasnem.

Centrum im. Janusza Korczaka w Krasnem pełni funkcję socjalizacyjną i interwencyjną (w sytuacjach nagłych). W praktyce oznacza to, że każde dziecko potrzebujące pomocy, może samo lub z każdą osobą dorosłą, przyjść o dowolnej porze do naszego Domu i otrzyma stosowną pomoc.

Placówka jest samodzielną jednostką organizacyjną i budżetową, a organem prowadzącym jest powiat białostocki. Krasne to jeden duży dom dla 52 wychowanków.