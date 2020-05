Polregio. Kolejny rok zysków

W 2019 roku POLREGIO, będące od listopada 2015 r. w Grupie Agencji Rozwoju Przemysłu, wzmocniło swoją pozycję lidera na rynku pasażerskich przewozów kolejowych w Polsce, pozostając kolejny rok z rzędu przewoźnikiem, który przewiózł najwięcej pasażerów, co przełożyło się na osiągnięty przez spółkę zysk netto. - Wyniki finansowe wyraźnie pokazują, że wdrażana przez nas w ostatnich latach żelazna konsekwencja w działaniu przynosi wymierne korzyści. To efekt także dobrej współpracy z samorządami, które rozumiejąc potrzeby pasażerów zapewniają najlepszą możliwą ofertę, za co dziękuję. W przyszłości będziemy kontynuować tę politykę, w dalszym ciągu umacniając naszą pozycję lidera rynku pasażerskich przewozów kolejowych w Polsce - komentuje Krzysztof Zgorzelski - Prezes POLREGIO.

Utrzymanie w ubiegłym roku kosztów w twardym reżimie zapewniło spółce dobrą kondycję finansową. Po zakończonej restrukturyzacji POLREGIO jest w na tyle dobrej kondycji, iż pomimo epidemii i jej negatywnego wpływu na wyniki w bieżącym roku – głównie ze względu na spadek liczby pasażerów, płynność finansowa spółki nie jest obecnie zagrożona. POLREGIO na bieżąco reguluje swoje zobowiązania finansowe względem wszystkich współpracujących ze spółką podmiotów.

Działania POLREGIO w trosce o pracowników i podróżnych w trakcie stanu epidemii

– W obecnej sytuacji, powodowanej rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2, najwyższym priorytetem dla działań spółki stało się zadbanie o bezpieczeństwo pracowników i podróżnych. POLREGIO na bieżąco wdraża niezbędne wytyczne oraz stale monitoruje sytuację m.in. w ramach Zespołu Zarządzania Kryzysowego, który zadecydował

o wprowadzeniu szeregu działań we wszystkich zakładach i pociągach – powiedział Jarosław Klasa – Członek Zarząd, Dyrektor Operacyjny POLREGIO.

Odpowiednie procedury określają m.in. sposób działania obsługi pociągu w razie stwierdzenia wśród pasażerów osoby mającej objawy dające podejrzenie zarażenia SARS-CoV-2, w zakresie m.in. powiadomienia służb epidemiologiczno-sanitarnych, zabezpieczenia pracowników i podróżnych, a także dezynfekcji pociągu. W trakcie codziennego czyszczenia wszystkich pociągów, jak i budynków, Spółka zleca dodatkowe dezynfekcje elementów,

z którymi podróżni i pracownicy mają najczęściej styczność, np. poręcze, klamki, panele sterowania drzwiami. Działania dezynfekujące uwzględniają również kabiny maszynistów, pomieszczenia służbowe obsługi pociągu i biura.

