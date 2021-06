Politechnika Białostocka pokaże bolid Bolid CMS-06 i auto typu rallycross

Bolid CMS-06 wykorzystuje kompozytową konstrukcję samonośną. Dzięki badaniom siły docisku i oporu powietrza przeprowadzonym w tunelu aerodynamicznym Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa w Warszawie konstrukcja uzyskuje rewelacyjne parametry na torze wyścigowym przy kryterium do wyścigów w formule student ograniczającym pojemność silnika do 600 cm3. Studenci z Politechniki Białostockiej wykorzystali do budowy swojego bolidu silnik Honda CBR 600 RR.

Rozwiązania zastosowane w aucie:

niezależne zawieszenie z pełną regulacją geometrii,

wykonanie poszczególnych elementów w technologii proszków spiekanych,

podłoga wykonana z kompozytu przekładkowego na rdzeniu aramidowym,

hybrydowa konstrukcja nośna – część przednią stanowi “monocoque” wykonany z włókna węglowego oraz przekładki aluminiowej typu “honeycomb”, część tylna jest to klasyczna konstrukcja kratownicowa wykonana ze stali stopowej o podwyższonych właściwościach wytrzymałościowych,

system telemetrii oraz dostęp do danych w czasie rzeczywistym,

autorski układ smarowania silnika z suchą misą olejową,

mechanizm różnicowy o limitowanym poślizgu z możliwością regulacji napięcia wstępnego,

zmodyfikowany układ rozrządu,

autorski układ chłodzenia jednostki napędowej,

ergonomia pojazdu dostosowana do potrzeb kierowców.

Podczas Pikniku Rajdowego przy Teatrze Dramatycznym studenci z Wydziału Mechanicznego zaprezentują również pojazd spełniający wymagania Federation Internatiole de I'Automobile odnośnie pojazdów rallycrossowych.

Auta będzie można oglądać 12 i 13 czerwca, w godz. 10-18, na placu przed Teatrem Dramatycznym. Będzie to też okazja, aby porozmawiać ze studentami o pracy w Studenckim Kole Naukowym Cerber Motorsport.

To impreza towarzysząca 40. Rajdowi Podlaskiemu. Na odwiedzających Piknik Rajdowy czekać będą również:

atrakcje dla całej rodziny,

wystawa samochodów nowych i zabytkowych,

samochody z różnych dziedzin motosportu,

plac zabaw i dmuchańce dla dzieci,

modele samochodów zdalnie sterowanych na specjalnie przygotowanym torze,

charytatywny kiermasz na rzecz Lilianny Fitrzyk,

pokazy tańca,

konkursy z nagrodami – wygraj Toyotę CH-R GR Sport na weekend,

muzyka przez cały dzień,

foodtrucki.

Studenckie Koło Naukowe Cerber Motorsport

Studenckie Koło Naukowe Cerber Motorsport działa na Wydziale Mechanicznym Politechniki Białostockiej. Organizacja powstała w listopadzie 2011 roku, za sprawą 17 studentów, pasjonatów motoryzacji. Na przestrzeni lat ponad 200 osób pracowało nad sześcioma generacjami bolidów CMS.

Dzisiaj zespół liczy 31 osób i jest podzielony na 7 podzespołów: Aerodynamika, Elektronika, Zawieszenie, Jednostka napędowa, Konstrukcja nośna, Marketing i najnowszy Dział Autonomii Pojazdu. Głównym celem Koła jest zdobycie najwyższej pozycji w prestiżowych, międzynarodowych zawodach Formuły Student. Organizowane są corocznie w ponad 15 krajach, zrzeszają 770 zespołów, czyli prawie 31000 członków. Studenci projektują i wykonują bolid, który rywalizuje z drużynami z całego świata. O wygranej na zawodach nie decyduje jedynie szybkość auta, równie ważne są: konstrukcja, planowanie finansowe i sprzedażowe. Zawody są podzielone na konkurencje statyczne oraz bardziej widowiskowe – dynamiczne. Sędziami są m.in. konstruktorzy ściśle związani z branżą motoryzacyjną.

Jako pierwszy polski team Cerber Motorsport stanął na podium zawodów Formula SAE Italy w 2016 roku. Te zawody przyniosły również drugie miejsca w konkurencjach: Acceleration, Endurance i Skidpad. Kolejne lata to również seria sukcesów. Jednym z najważniejszych celów Koła jest tworzenie coraz lepszego auta oraz wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań poprawiających jego osiągi, co przekłada się na zdobywane miejsca. Łączenie teorii z praktyką, a przy tym dobra zabawa i rywalizacja to synonimy Zespołu Cerber Motorsport.

źródło: Politechnika Białostocka

oprac.: Paulina Dulewicz