Opiekunowie medyczni objęci ofertą biletów miesięcznych POLREGIO za 1 zł

Bilety miesięczne za 1 zł to specjalna oferta POLREGIO dla pracowników służby zdrowia walczących ze skutkami epidemii SARS-CoV-2. POLREGIO dzięki stałej współpracy z Ministerstwem zdrowia m.in. w zakresie przeciwdziałania skutkom epidemii, włączyło do oferty opiekunów medycznych, którzy mogą kupić bilet miesięczny POLREGIO za 1 zł. Jest to duże udogodnienie, ponieważ opiekunowie delegowani do pracy np. w Domach Pomocy Społecznej niejednokrotnie oddalonych o kilkadziesiąt kilometrów od ich miejsca zamieszkania, podejmują działania opiekuńczo-pielęgnacyjne, które przyczyniają się do poprawy stanu zdrowia pacjentów.

Zdaniem Wojciecha Andrusiewicza, rzecznika Ministerstwa Zdrowia jest to niezwykle ważne, by dać namacalne wsparcie dla osób, które są na pierwszej linii walki z epidemią. Jak dodaje, inicjatywa daje powody do radości, gdyż teraz obok personelu medycznego, także opiekunowie medyczni mogą skorzystać ze wsparcia finansowego w przejazdach. Ponadto podziękował spółce POLREGIO za ten gest.

– Dzięki współpracy z Ministerstwem Zdrowia w tej dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości możemy na bieżąco reagować i udzielać wsparcia tym pracownikom służby zdrowia, którzy są lub w danym momencie stają się bezpośrednio narażeni na utratę zdrowia, a nawet życia, bohatersko walcząc ze skutkami epidemii. Myślimy też perspektywicznie, stąd już teraz POLREGIO planuje przyszłą ofertę tak, by pracownicy służby zdrowia zawsze czuli się docenieni – powiedział Dominik Lebda, rzecznik prasowy POLREGIO.

Zarząd POLREGIO informuje, że każda osoba z biletem miesięcznym za 1 zł dla pracowników służby zdrowia musi posiadać w pociągu ważny dokument poświadczający uprawnienie do korzystania z takiego przejazdu (właściwy dla wykonywanego zawodu), o którym mowa w warunkach taryfowych. Należy zwrócić uwagę, że bilety za 1zł dla pracowników służby zdrowia wydawane są na konkretny odcinek na przejazdy „tam i z powrotem”. Ich zakup jest możliwy w kasach biletowych, w systemie sprzedaży na stronie internetowej polregio.pl, poprzez aplikacje mobilną KOLEO, a także w pociągu u obsługi (bez opłaty za wydanie biletu).

Źródło: Polregio

Fot.: Archiwum UMWP w Białymstoku

oprac. Cezary Rutkowski