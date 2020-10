Oni odeszli w 2020 roku. Wspomnienie znanych Polaków

Dzień Wszystkich Świętych (01.11) oraz Dzień Zaduszny (02.11), skłaniają nas wszystkich do wspomnień o znanych, zasłużonych Polakach, zwłaszcza tych pochodzących z ziemi podlaskiej, którzy odeszli od nas w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Jest to czas, w którym możemy przypomnieć o ich obecności oraz jak wiele dobrego wnieśli do naszego życia.