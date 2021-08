Gorące lato w sieci szerokopasmowej SSPW Podlaskie

SSPW jest trakcie realizacji kolejnych inwestycji. To kontynuacja ważnej misji podłączenia województwa podlaskiego do sieci szerokopasmowej.

Okolice Bielska Podlaskiego z dostępem do bezpłatnej sieci szerokopasmowej



Do rurociągu wprowadzony został kabel światłowodowy operatora JMDI z Warszawy o następujących wymiarach:

Augustowo – Bielsk Podlaski 8,267 km;

Bielsk Podlaski – Hołody 4,340 km;

Hołody – Krzywa 7,670 km.

Dodatkowo w węźle SSPW przy ul. Technicznej, obok biura powiatowego ARiMR w Bielsku Podlaskim firma JMDI zamontowała urządzenia do dystrybucji sygnału internetowego. Wprowadzony do kanalizacji SSPW optyczny kabel operatora, przy wykorzystaniu słupów energetycznych, rozdzielany będzie do podłączenia pojedynczych punktów adresowych. Aktualnie JMDI uzgadnia projekty podłączenia mieszkańców miejscowości Hołody, Krzywa i Orla.

Z informacji przekazanych przez operatora wynika też, że w oparciu o udostępniony w kwietniu odcinek kanalizacji SSPW, została wybudowana sieć dostępowa w miejscowościach Stryki i Augustowo i ich mieszkańcy mogą korzystać już z dostępu do szybkiego Internetu oraz innych usług telekomunikacyjnych oferowanych przez operatora JMDI przy wykorzystaniu sieci wojewódzkiej SSPW Podlaskie.

Nowe usługi SSPW na wschodzie i południu naszego województwa

Białostocki operator kontynuuje prace przygotowawcze do podłączenia mieszkańców Miastkowa. W maju br. w węźle SSPW Miastkowo zainstalowane zostały urządzenia do dystrybucji sygnału i zaciągnięto kabel światłowodowy do rurociągu SSPW na odcinku 774 m od węzła do studni przy stacji benzynowej na drodze wyjazdowej w kierunku Łomży. W wakacje zwiększono wykorzystanie linii telekomunikacyjnej SSPW o kolejne 700 m w kierunku Łomży, aż do skrzyżowania z ul. Nowogrodzką (skrzyżowanie drogi krajowej nr 61 z droga wojewódzką nr 648).

Kabel światłowodowy operatora wprowadzono także od węzła Miastkowo w kierunku Rydzewa na odcinku 1,660 km do miejscowości Zaruzie, której mieszkańcy w niedługim czasie także mogą liczyć na podłączenie do szybkiego Internetu. Łącznie białostocki operator wykorzystał w Miastkowie 3,129 km kanalizacji SSPW, przestrzeń w węźle do montażu swoich urządzeń, a po wybudowaniu sieci dostępowej dla mieszkańców w Miastkowie i Zaruziach powinna ona być zasilona transmisją 1 Gb/s z węzła SSPW.

W lipcu sieć SSPW udostępniła ponadto blisko 200 m kanalizacji wzdłuż ul. Słonecznej w Turośli oraz ponad 3,5 km włókna światłowodowego z Turośli do węzła w Kruszy, na potrzeby podłączenia do Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego przy ul. Jana Pawła II 28. Po wybudowaniu linii światłowodowej pomiędzy siecią SSPW a szkołą przez operatora z Białegostoku i uruchomieniu transmisji 100 Mb/s z węzła SSPW Krusza, będzie to już 65 szkoła podłączona do OSE z wykorzystaniem sieci szkieletowo – dystrybucyjnej Województwa Podlaskiego.

Na południu województwa zrealizowano ciąg dalszy prac w Nurcu Stacji, gdzie operator dostępowy zamontował w węźle SSPW swoje przełącznice panelowe, na których zakończono włókna z kabla światłowodowego wprowadzonego do kanalizacji SSPW wcześniej w maju z oddalonej o 1,2 km miejscowości Żerczyce. Podobnie jak w Miastkowie i Zaruziach, mieszkańcy Nurca Stacji także otrzymają możliwość podłączenia do szerokopasmowego Internetu przez operatora dzięki wykorzystaniu infrastruktury Regionalnej Sieci Szerokopasmowej Województwa Podlaskiego.

Kolejne podłączenia dla biznesu

Operator TVK Hajnówka Sp. j. podłączył do sieci szerokopasmowej firmę z branży transportowej przy wykorzystaniu ponad 3 km włókna światłowodowego od złącza w obrębie Zabłotczyzna do węzła SSPW w Skupowie i dalej transmisji danych do węzła szkieletowego w Hajnówce. Jest to o tyle ciekawa realizacja, że bliźniacza transmisja i ten sam odcinek włókna SSPW od kwietnia bieżącego roku wykorzystywana jest przez operatora TVK Hajnówka Sp. j. do podłączenia innej firmy z branży dystrybucji paliw płynnych w obrębie Zabłotczyzna. Nie tylko mieszkańcy województwa podlaskiego, ale także i przedsiębiorcy uzyskują dostęp do usług szerokopasmowych dzięki współpracy operatorów takich jak TVK Hajnówka Sp. j. z siecią SSPW Podlaskie.

W okresie wakacyjnym podlaska sieć SSPW udostępniła operatorom węzły Bielsk Podlaski i Nurzec Stacja do instalacji urządzeń oraz blisko 23 km kanalizacji kablowej i ponad 10 km włókien światłowodowych zwiększając poziom dostępu do usług szerokopasmowych w naszym województwie.

Departament Społeczeństwa Informacyjnego

oprac.: Cezary Rutkowski