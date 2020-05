Dzień Straży Pożarnej

Artur Kosicki, Marszałek Województwa Podlaskiego w mediach społecznościowych wyraził podziękowanie strażakom za trud oraz poświęcenie - w pełnieniu niebezpiecznej misji ratowania życia i mienia – napisał.

W Polsce święto strażaków, chociaż zostało oficjalnie ustanowione przez Sejm RP w 2003 r., od wieków jest obchodzone na pamiątkę wspomnienia św. Floriana, patrona tej grupy zawodowej. W tym dniu świętują funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej (PSP), oraz druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP). Strażacy ryzykując zdrowiem i życiem na co dzień uczestniczą w wielu akcjach gaśniczych i ratunkowych. Walczą o nasze bezpieczeństwo gasząc pożary, przeciwdziałając skutkom powodzi, ale również zabezpieczając miejsce zdarzenia wypadków drogowych. Ten dzień jest okazją, by podziękować im za trud niesienia pomocy bliźniemu.

Co roku w oficjalnej części uroczystości strażakom są wręczane odznaczenia cywilne oraz awanse na wyższe stopnie oficerskie i aspiranckie. Ponadto święto jest okazją do zaprezentowania sprzętu straży pożarnej oraz pokazu umiejętności gaszących pożary. Dzisiaj to wyjątkowe dla wszystkich święto w związku z panującą w kraju epidemią jest zorganizowane w innym charakterze, a większość zaplanowanych obchodów została odwołana. Podobnie ma to miejsce w naszym województwie.

Jak poinformował Wrota Podlasia bryg. Tomasz Gierasimiuk, rzecznik Komendy Wojewódzkiej PSP w Białymstoku, uroczyste apele odbędą się dzisiaj we wszystkich Komendach Powiatowych i w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej, podczas których nastąpi odczytanie postanowień o nadaniu wyższych stopni służbowych, odznaczeń, nagród i wyróżnień. Podkreślił, że uroczystości będą miały skromny charakter z zachowaniem wszystkich zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia. Dodał, że święto odbędzie się w gronie strażaków bez zaproszonych gości z zewnątrz oraz udziału mediów.

Strażacy dbają o bezpieczeństwo zarówno całego naszego kraju, jak i regionu, czemu dali wyraz poświęcenia i zaangażowania w walkę z żywiołem, który w ciągu ostatnich dniach zniszczył blisko 6 tys. ha powierzchni Biebrzańskiego Parku Narodowego. W akcji gaśniczej wzięło udział ponad 300 osób. Jednak prace PSP oraz OSP są nadal prowadzone poprzez analizę działań po zakończonej akcji przeciwpożarowej. Podczas akcji gaśniczej nad Biebrzą w pomoc włączył się Zarząd Województwa Podlaskiego organizując posiłki dla biorących udział w akcji strażaków.

W tym roku podlaskie jednostki OSP, które gasiły pożar w Biebrzańskim PN, otrzymają dodatkowe środki w wysokości 620 tys. zł jako wyróżnienie za działanie na rzecz ochrony społeczeństwa od samorządu województwa podlaskiego. Marszałek Kosicki podkreślił także, że w tym roku jednostki OSP z Podlaskiego otrzymają jeszcze więcej środków z budżetu województwa. Będzie to łącznie ok. 2,5 mln. zł.

W województwie podlaskim jest ponad tysiąc zawodowych strażaków i ok. 2 tys. ochotników.

Cezary Rutkowski