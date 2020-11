Rozpoczęły się prace związane z rewitalizacją parku w Łapach

Przestrzeń przed kompleksowo zmodernizowanym budynkiem Biblioteki Publicznej przechodzi właśnie gruntowną metamorfozę. Planowana jest również modernizacja ulic: Armii Krajowej, Nowy Rynek i Piaskowej. To wszystko w połączeniu z nowym parkiem i jego atrakcjami stworzy piękną przestrzeń do odpoczynku i relaksu dla mieszkańców. Niebawem będzie to jedna z wizytówek Łap i ulubione miejsce spacerów, spotkań i odpoczynku mieszkańców.

Atrakcje w parku

Mają to sprawić atrakcje: przede wszystkim tężnia solankowa, a w przyszłości także podświetlana fontanna posadzkowa. W parku przyjemnie czas mają spędzać zarówno najmłodsi mieszkańcy, jak i osoby starsze. To z myślą o nich zostaną wybudowane dwie wiaty do zajęć warsztatowych oraz podwójny stół do gry w szachy i chińczyka. Zamontowany zostanie telebim, na którym będą wyświetlane filmy w kinie plenerowym. Będą nowe ławeczki i nowe oświetlenie. Pamiętano także o tym, że jest to park, a w parku powinno być zielono.

Magnolie, wiśnie piłkowane, tulipanowce amerykańskie…

Wykonawca inwestycji kilka dni temu przystąpił do prac. Zostały wycięte głównie drzewa chore oraz kolidujące z zaprojektowaną infrastrukturą. W ich miejsce będą posadzone nowe drzewa ozdobne. Pojawią się też nowe krzewy i byliny ozdobne oraz mnóstwo kwiatów.

- Nie wszystkie drzewa przeznaczone w projekcie do wycinki usuniemy. Część drzew zostanie, aby dawała cień latem. W części drzew zostaną podcięte „korony”, aby uniemożliwić wronom gniazdowanie. Musimy też zapewnić nowym drzewom światło potrzebne do wzrostu – tłumaczy Krzysztof Dudziński, zastępca burmistrza Łap. Zwraca także uwagę, że na temat wycinki drzew w parku zdania mieszkańców są bardzo podzielone: od wielu lat jedni wskazują na problem z wronami, ptasimi odchodami i brzydkim zapachem z tego właśnie powodu mieszkańcy nie mogli spędzać tam wolnego czasu. Z kolei inni stają w obronie drzew. Nikomu do tej pory nie udało się zaradzić problemowi. Przyjęte rozwiązanie to pewien kompromis. – Potrzebujemy w centrum miasta miejsca, gdzie będziemy mogli organizować życie kulturalne – dodaje Krzysztof Dudziński.

Wśród części starych drzew, które pozostaną jest np. lipa rosnąca przy bibliotece, drzewo w centralnym miejscu parku czy drzewa przy ul. Nowy Rynek. Oprócz nich w parku zostaną posadzone między innymi wiśnie piłkowane, magnolie, świerki, dęby oraz różnego rodzaju krzewy, byliny oraz kwiaty.

Podczas projektowania parku wybierano takie gatunki roślin, które będą szybko rosnąć. Co ważne nowo sadzone drzewa mają mieć od razu wysokość min. 2,5 m. Dzięki temu nie będzie trzeba długo czekać aż drzewa urosną. Tylko świerki, których nasadzenie przewiduje się w północno-zachodniej i południowo-zachodniej części terenu inwestycji mogą być nieco niższe i mieć wysokość 1,5 m w trakcie sadzenia. Razem z dębami będą tworzyć naturalny zielony ekran akustyczny.

- Wiem, że to miejsce powinno służyć mieszkańcom jako wypełniony zielenią teren relaksu, dlatego zrobimy wszystko, aby tak właśnie było. Będzie to park w nowej odsłonie i z nowymi rozwiązaniami. Pragnę podkreślić, że odbyłem z mieszkańcami wiele rozmów, w których narzekali oni na to, iż w obecnym stanie rzeczy nie da się tam odpoczywać i cieszyć zielenią, gdyż uniemożliwiały to ptaki zanieczyszczające ławki i plac. Uważam, że po zakończeniu rewitalizacji tego placu będzie piękniej i nadal bardzo zielono, a park wypełni się mieszkańcami i nie będzie już stał pusty jak często do tej pory bywało - zapewnia burmistrz Krzysztof Gołaszewski.

Ogrody deszczowe

W parku zostaną posadzone krzewy rodzime: liliowce, kaliny, tawuły szare oraz irgi. Nie zabraknie bylin. Miłośnicy róż znajdą w parku swoje ulubione miejsce wśród bordowych i różowych róż rabatowych oraz przy krzakach róż dzikich z pełnym kwiatem. Trawniki ukwiecą tysiące roślin sezonowych: nagietki, maciejka, słoneczniki niskie, goździki brodate, krokusy żółte i niebieskie. Zostaną posadzone także żonkile i narcyzy. Kwiaty zakwitną o różnych porach roku i dzięki temu zawsze będzie w parku kolorowo. Co ważne zostanie zastosowana formuła tzw. „ogrodów deszczowych”. Dzięki temu układ warstw w kwadratowych zieleńcach będzie wchłaniał wody opadowe i utrzymywał w miejscu.

Rewitalizacja parku ma się zakończyć w połowie maja 2021 r. Wartość zamówienia to 2 mln 637 tys. zł. W ubiegłym roku Zarząd Województwa Podlaskiego przyznał Gminie Łapy dofinansowanie na zagospodarowanie placu przed budynkiem biblioteki w wysokości ponad 1,8 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.

źródło: Urząd Miejski w Łapach

oprac. Paulina Dulewicz

fot. Urząd Miejski w Łapach; dokumentacja przetargowa