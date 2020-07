Prezydent Andrzej Duda w Łomży

Prezydent Andrzej Duda w swoim wystąpieniu dziękował za pracę dla Polski i dyscyplinę w najtrudniejszym okresie pandemii koronawirusa. Nawiązując do tego trudnego okresu stwierdził, że Polska poradziła sobie wyjątkowo dobrze. Podkreślał, że bezrobocie należy do najniższych w Unii Europejskiej, prognozy dotyczące PKB wskazują na szybki powrót do wskaźników sprzed "wirusowego zamrożenia", zaś bardzo korzystnie dla kraju będzie wyglądać perspektywa finansowa na lata 2021 - 2028.

- Wszystko funkcjonuje sprawnie - stwierdził prezydent Andrzej Duda.

Za bardzo ważne uznał dobre i skuteczne współdziałanie rządu i prezydenta. Zapowiedział kontynuację inicjatyw socjalnych, podobnie, jak dalsze inwestycje w sieć komunikacyjną, energetykę, wspierania rolnictwa.

- Chcę budować Polskę dla każdego - stwierdził prezydent.

Spotkanie w Łomży zakończyło tradycyjne wejście prezydenta Andrzeja Dudy w tłum mieszkańców, rozmowy, autografy, wspólne zdjęcia.





fot. i tekst Maciej Gryguc