„Wiktoria 1920” – zapiski z czasów wojny przypomniane w roku Bitwy Warszawskiej

Ruszył wyjątkowy cykl historyczny poświęcony Bitwie Warszawskiej. Przez najbliższe 7 miesięcy, co tydzień, na stronie niepodlegla.gov.pl oraz na łamach prasy, publikowane będą materiały ukazujące, jak wyglądały kolejne tygodnie 1920 roku. Na zbiór złożą się starannie dobrane fragmenty listów, wspomnień, oficjalnych not, odezw i wycinki z prasy. Projekt „Wiktoria 1920” przygotowało Biuro Programu „Niepodległa” we współpracy z Fundacją Ośrodek KARTA.