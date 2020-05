„Pielgrzymowanie śladem posługi i męczeństwa ks. Stanisława Suchowolca” - uczczono pamięć kapelana Solidarności

„Pielgrzymowanie śladem posługi i męczeństwa ks. Stanisława Suchowolca” –hasło przewodnie uroczystości

Tegoroczne upamiętnienie ks. Stanisława miało inną formułę niż dotychczas. Nie mógł odbyć się tradycyjny Bieg „Droga do wolności”. Przez wzgląd na obowiązujące ograniczenia, Klub Więzionych Internowanych i Represjonowanych zorganizował kameralne uroczystości, podczas których złożono kwiaty przy Zespole Szkół Rolniczych, gdzie ks. Stanisław uczył religii i przy plebanii kościoła pw. Niepokalanego Serca Maryi w Dojlidach – miejscu tragicznej śmierci ks. Stanisława w 1989r.



W południe odbyło się nabożeństwo pod przewodnictwem ks. Adma Szot, Kustosz Archiwum i Muzeum Archidiecezjalnego w Białymstoku.

Po mszy złożono wieńce na grobie ks. Stanisława Suchowolca.

Jak podkreślała Stanisława Korolczuk, która od pięciu lat koordynuje wydarzenia upamiętniające ks. Stanisława Suchowolca, ważne jest, aby bez względu na ograniczenia i trudności, uroczystość ku pamięci kapelana białostockiej Solidarności odbyła się.

- Ważna jest ciągłość – mówiła.

Dlatego w tym roku zamiast biegu zorganizowano przemarsz śladami miejsc związanych z ks. Stanisławem Suchowolcem. Podczas tej pielgrzymki śpiewano pieśni religijne i wolnościowe przy akompaniamencie barda białostockiej Solidarności Tolka Jabłońskiego. Pielgrzymi nieśli relikwie – obrazek z wizerunkiem bł. Ks. Jerzego Popiełuszki, który otrzymali od Misjonarzy Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki.



W uroczystościach wzięli udział samorządowcy, przedstawiciele władz państwowych, kombatanci, harcerze i mieszkańcy białostockich Dojlid.





Legendarny kapelan białostockiej Solidarności

Ksiądz Stanisław Suchowolec od 1986 roku był wikariuszem w parafii Najświętszej Marii Panny na Dojlidach. Wcześniej sprawował posługę w Suchowoli, przyjaźnił się z księdzem Jerzym Popiełuszką.

Był kapelanem białostockiej "Solidarności" oraz Konfederacji Polski Niepodległej.

Organizował msze za ojczyznę. Zginął w pożarze plebanii kościoła na Dojlidach w nocy z 29 na 30 stycznia 1989 roku. Miał 31 lat. Sprawców śmierci duchownego nie udało się ustalić do dziś.





„Bieg Suchowolca” odbywa się w Białymstoku od 2016 r.

Bieg „Droga do wolności”, którego celem jest upamiętnienie ks. Stanisława Suchowolca w taki sposób, by dotrzeć też do młodego pokolenia. W ubiegłym roku, dla ks. Stanisława pobiegło 200 osób, i choć wydarzenie z nazwy jest biegiem, to część uczestników pokonywała kilkumetrową tras także na rowerach i rolkach – obowiązkowo w koszulce z wizerunkiem legendarnego kapłana.

Aneta Kursa