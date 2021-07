Obchody 39. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Suchowoli

W kościele parafialnym pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Suchowoli zostało odprawione uroczyste nabożeństwo pod przewodnictwem ks. abp Tadeusza Wojdy, Metropolity Białostockiego. Mszę poprzedziło złożenie kwiatów pod pomnikiem ks. Jerzego Popiełuszki, męczennika za wiarę i Ojczyznę, patrona Solidarności.

- Ksiądz Popiełuszko przyciągał do siebie tłumy przede wszystkim swoją skromnością, otwartością i pokorą. Mocno wierzył, że prawda jest podstawowym fundamentem ludzkiego życia i trzeba jej bronić za wszelką cenę, zwłaszcza, gdy jest ona deptana. Przypominał, że każdy człowiek zobowiązany jest do poszukiwania prawdy - mówiła Wiesława Burnos. - Drugim świadkiem prawdy z naszych stron jest ksiądz Stanisław Suchowolec, który przyjaźnił się z księdzem Jerzym. Za jego przykładem starał się budzić ludzkie sumienie i świadomość potrzeby wiernego trwania w prawdzie. Obaj byli apostołami prawdy w tych trudnych czasach i obaj oddali za to życie - dodała.