(1.06) Dzień Dziecka

Dzień Dziecka został po raz pierwszy zorganizowany 70 lat temu kiedy pod apelem sztokholmskim zbierano podpisy, by zapewnić bezpieczeństwo wszystkim dzieciom na świecie. Inicjatorem święta była organizacja International Union for Protection of Childhood, która miała na celu zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom z całego świata.

W niektórych krajach na świecie Dzień Dziecka nie jest obchodzony 1 czerwca. W Turcji na przykład dzień ten jest obchodzony 23 kwietnia w Narodowy Dzień Suwerenności, we Francji 6 stycznia podczas święta Świętej Rodziny, natomiast w Japonii oddzielnie obchodzą swoje święto dziewczynki (3 marca) i chłopcy (5 maja).

Polska celebruje Międzynarodowy Dzień Dziecka 1 czerwca od 1950 r. W 1994 r. w związku z corocznie obchodzonym świętem na terenie polskiego Parlamentu zorganizowano pierwszą sesję Sejmu Dzieci i Młodzieży. Akcja ma na celu promocję parlamentaryzmu wśród uczniów szkół podstawowych oraz średnich. Kadencja dziecięcego Sejmu trwa jeden rok i kończy ją kolejna sesja, która odbywa się raz w roku. Ze względu na panującą epidemię tegoroczna sesja dziecięgo parlamentu nie odbędzie się.

W Dniu Dziecka marszałek Artur Kosicki złożył wszystkim dzieciom życzenia w mediach społecznościowych.

Cezary Rutkowski