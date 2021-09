74. rocznica urodzin bł. ks. Jerzego Popiełuszki

Premier i marszałek objęli patronatem sobotnie uroczystości.

Marszałek reprezentował podczas uroczystości Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego i w jego imieniu odczytał list.

Specjalny list napisał również wicepremier Kaczyński.

- W ten szczególny wieczór pragnę życzyć Kościołowi, Polsce, nam wszystkim, by Osoba księdza Jerzego i jego nauki, jak najmocniej żyły w sercach i umysłach obecnych i przyszłych pokoleń Polek i Polaków, by wspierały je w naszej ludzkiej codziennej walce duchowej, by zło dobrem zwyciężać - napisał do zebranych Jarosław Kaczyński.