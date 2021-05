18 maja - 101. rocznica urodzin Ojca Świętego Papieża Jana Pawła II

Papież Jan Paweł II podczas swego pontyfikatu (16.10.1978 - 02.04.2005) odbył 104 podróże zagraniczne odwiedzając 132 kraje, w Polsce był 9 razy, a nasz region odwiedził dwukrotnie.

Podczas czwartej pielgrzymki w 1991 roku, odbywającej się pod hasłem "Bogu dziękujcie, ducha nie gaście", Jan Paweł II odwiedził także Białystok. Spotkanie miało miejsce na Krywlanach 5 czerwca. Na pamiątkę tego wydarzenia usypano kopiec, nazwany Kopcem Papieskim. Miejsce to, od tamtego czasu funkcjonuje jako miejsce spotkań i celebracji pamięci o Karolu Wojtyle.

Pamięć o Janie Pawle II

W województwie podlaskim jest wiele miejsc poświęconych Papieżowi. W Baiłymstoku jest to między innymi ołtarz papieski z Krywlan w kościele Miłosierdzia Bożego. Jego imieniem nazwane są ulice, parki oraz skwery. Przed białostocka katedra znajduje się najpopularniejszy pomnik Jana Pawła II. W podsuwalskich Wigrach miejsce, które zamieszkiwał papież, przerobiono na muzeum. Składa się ono z Kaplicy Papieskiej, Apartamentów Papieskich i Biblioteki.

***

Karol Wojtyła urodził się w Wadowicach. W 1929 r. zmarła jego matka – Emilia z Kaczorowskich. W 1938 r., po uzyskaniu świadectwa dojrzałości w wadowickim gimnazjum, wraz z ojcem, Karolem, przeniósł się do Krakowa, gdzie rozpoczął studia polonistyczne na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Po wybuchu II wojny światowej i zamknięciu uczelni zaczął pracować jako robotnik w kamieniołomach na Zakrzówku w Krakowie, a następnie w zakładach chemicznych w Borku Fałęckim pod Krakowem.

W 1942 r. wstąpił do konspiracyjnego Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Krakowie. Równolegle studiował filozofię na tajnym Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. W lipcu 1958 r. papież Pius XII mianował go biskupem tytularnym – biskupem pomocniczym abp. archidiecezji krakowskiej, Eugeniusza Baziaka. Sakrę biskupią Karol Wojtyła otrzymał 28 września w bazylice na Wawelu. W wieku 38 lat został najmłodszym członkiem Episkopatu Polski. Po śmierci abp. Baziaka Kapituła Metropolitalna wybrała go w czerwcu 1962 r. na stanowisko wikariusza kapitulnego Archidiecezji Krakowskiej. Rok później, w grudniu 1963 r., został mianowany przez papieża Pawła VI arcybiskupem metropolitą krakowskim, w czerwcu 1967 r. otrzymał zaś kapelusz kardynalski.

16 października 1978 r. konklawe wybrało arcybiskupa i metropolitę Krakowa, 58-letniego kard. Karola Wojtyłę na papieża – 264. z kolei zwierzchnika Kościoła katolickiego. Przybrał imię Jan Paweł II na znak symbolicznej kontynuacji przerwanego nagłą śmiercią 33-dniowego pontyfikatu swego poprzednika, Jana Pawła I. Wybór krakowskiego metropolity na papieża był zaskoczeniem dla całego świata, ponieważ po raz pierwszy od 455 lat na Stolicy Apostolskiej zasiadł biskup nie-Włoch. Zaskoczenie było tym większe, że nowy biskup Rzymu pochodził ze słowiańskiego kraju, który w tamtym czasie należał do bloku sowieckiego.

W pierwszą pielgrzymkę zagraniczną Jan Paweł II wyruszył do Meksyku. Jan Paweł II przybył do Polski łącznie dziewięć razy. Daty kolejnych pielgrzymek to: 16–23 czerwca 1983, 8–14 czerwca 1987, 1–9 czerwca i 13–20 sierpnia 1991, 22 maja 1995, 31 maja–10 czerwca 1997, 5–17 czerwca 1999 i 16–19 sierpnia 2002 r.

Jan Paweł II zgromadził wokół siebie miliony młodych katolików, ustanawiając w 1985 r. Światowe Dni Młodzieży, które stały się największymi masowymi, regularnymi uroczystościami z jego udziałem.

Jan Paweł II zmarł 2 kwietnia 2005 r. 1 maja 2011 został beatyfikowany przez Benedykta XVI, a 27 kwietnia 2014 r. kanonizowany przez papieża Franciszka.

źródło: Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Rosochatem Kościelnym

oprac.: Paulina Dulewicz