15. rocznica śmierci Jana Pawła II. Pamiętamy

Papież Jan Paweł II zmarł 2 kwietnia 2005 r. o godz. 21:37 w wieku 84 lat.

Pontyfikat trwał 26 lat, 5 miesięcy i 16 dni. Był trzecim co do długości w historii papiestwa – po św. Piotrze i Piusie IX.

Jana Pawła II beatyfikowano 1 maja 2011 r., kanonizowano - 27 kwietnia 2014 r. Obie uroczystości odbyły się na placu św. Piotra w Rzymie.

W stolicy naszego regionu zawsze bardzo szczególnie obchodzono rocznice śmierci Jana Pawła II. Również w tym roku zaplanowano szereg uroczystości - niestety, w związku z wybuchem epidemii, zostały odwołane. Nie odbędzie się czuwanie pod pomnikiem papieża Polaka przed białostocką katedrą, nie zostaną też ustawione znicze wzdłuż alei Jana Pawła II.

„Pod Twoją obronę” dla papieża

Po raz pierwszy od 2005 r. wierni, modląc się, nie przemaszerują na Krywlany – miejsce papieskiej celebry z 1991 r.

- Wszystko było przygotowane, dopięte na ostatni guzik - podkreśla w rozmowie telefonicznej z Wrotami Podlasia ks. kan. Andrzej Kołpak, organizator marszu i proboszcz parafii pw. św. Ojca Pio w Białymstoku, sprzed której marsz wyruszał na Krywlany. - Niestety, w związku z epidemią koronawirusa, 15. rocznicę śmierci Jana Pawła II wspominać będziemy indywidualnie w modlitwach. Papież bardzo ufał Matce Bożej, prosimy więc, aby o godz. 21:37 zmówić „Pod Twoją obronę” w jego intencji – dodaje duszpasterz.



„Tam stąpał i modlił się za całe Podlasie”

Wspólne przejście na białostockie lotnisko co roku jednoczyło mieszkańców, pozwalało się zatrzymać, przypomnieć.

- Pomysł na marsz zrodził się po to, żeby to miejsce nie zaginęło, żeby przetrwało dla przyszłych pokoleń - bo my pamiętamy, a dla innych będzie to już tylko historia. Coroczne postawienie akcentu na Krywlany jest przypomnieniem na nowo tego, że tam stąpał i modlił się za całe Podlasie najważniejszy Polak w historii - podkreśla ks. Kołpak.



Bo to właśnie na Krywlanach 5 czerwca 1991 r. gościł Jan Paweł II podczas swojej czwartej pielgrzymki do Polski. Na pamiątkę tego wydarzenia w miejscu celebracji mszy św. usypano i zagospodarowano okazały kopiec, nazywany Kopcem Papieskim. Teraz, otoczony połączonymi łańcuchem kamieniami na kształt różańca, funkcjonuje jako przestrzeń spotkań i celebracji wspomnień o Karolu Wojtyle.

Co w tych trudnych okolicznościach możemy jeszcze zrobić, aby pamięć o wielkim papieżu trwała? - Przede wszystkim rozmawiać, sięgać do jego spuścizny, cytować wspaniałe słowa - bardzo mądre i głębokie, a jednocześnie proste w swym przekazie, docierające do wszystkich ludzi - podkreśla ks. Kołpak. Kapłan przypomina też o niezwykłej miłości, jaką papież darzył młodych ludzi i o naszym obowiązku – jako tych, którym dane było żyć w czasie jego pontyfikatu – by, poprzez szerzenie wyznawanych przez niego wartości, tę miłość mu oddać.

Kieszonkowe od papieża

W stolicy województwa istnieje również żywy pomnik poświęcony Karolowi Wojtyle – budowany każdego dnia przez Fundusz "Białystok Ojcu Świętemu". Parę tygodni po śmierci Jana Pawła II ustanowił go właśnie nasz rozmówca, ks. Andrzej Kołpak, który pełni także funkcję prezesa. Oprócz organizowania imprez, upamiętniających papieża Polaka, Fundusz wypłaca stypendia młodym ludziom z ubogich rodzin, zwane przez ks. Kołpaka "kieszonkowym od świętego Jana Pawła II". Poza tym stypendyści angażują się w różnego rodzaju akcje, prowadzone przez Fundusz. Organizowane są też wyjazdy dla młodzieży śladami papieża. Obecnie Fundusz ma pod opieką 32 stypendystów.

Jan Paweł II , 18 maja 1920 – 2 kwietnia 2005.

Pamiętamy.

Anna Augustynowicz