102. rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę

Choć uroczystości rocznicowe są w tym roku skromniejsze ze wględu na pandemię, idea święta pozostała niezmienna. Jak podkreślał marszałek Kosicki, najważniejsza tego dnia jest pamięć.

- Dzisiaj powinniśmy składać hołd, pamiętać o wszystkich, którzy walczyli za to, żebyśmy żyli w wolnym i niepodległym państwie, byśmy mogli się tu spotykać, chociażby w tych ograniczonych warunkach - dodał Artur Kosicki.

O pamięci ofiar mówił także Bogusław Dębski podkreślając, że „pamięć ta powinna budzić nasz szacunek, ale też odpowiedzialność za obecny stan naszego kraju.”

- To, można powiedzieć, Opatrzność Boża, że wszyscy zaborcy ponieśli klęskę. To umożliwiło nam, poprzez zroganizowanie narodu, ale też i mądrość naszych przywódców z różnych opcji politycznych, doprowadzić do aktu odrodzenia państwa – zaznaczył przewodniczący.