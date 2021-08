Doroczne Święto Plonów w Wyszkach

Przedstawiciel podlaskiego samorządu, zwracając się do mieszkańców swojej rodzinnej gminy, wyraził wdzięczność za „kultywowanie dożynkowej tradycji przodków”, a wszystkim rolnikom z gminy Wyszki złożył podziękowania za ich ciężką pracę i codzienny trud.

Świętowanie w Wyszkach rozpoczęła msza dożynkowa w miejscowym kościele pw. św. Andrzeja Apostoła, którą celebrował proboszcz parafii ks. Edward Sitnik. Porównał on podczas kazania sianie zboża do kiełkowania w człowieku dobra lub zła.

- Dzisiaj, kiedy przybywacie do świątyni, przynosicie owoc swojej pracy. Jak to wszystko pięknie wygląda, ale tylko nieliczni wiedzą ile to trudu, wysiłku i wyrzeczeń wymaga. Pracę na roli można porównać do wewnętrznej pracy człowieka nad sobą. Wysiłek wkładany w pielęgnowanie swojej duszy kiełkuje w nas i przekłada się nasze postawy względem innych osób. Im więcej pracy włożonej w rozwój sfery wewnętrznej, tym człowiek staje się lepszy – podkreślił kapłan.