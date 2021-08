VI Forum Rad Seniorów Województwa Podlaskiego

Organizatorzy proszą przedstawicieli rad o przygotowanie tematów i spraw, które chcieliby poruszyć podczas dyskusji w Supraślu (gdzie odbędzie się kongres), a także pytań do ekspertów i samorządowców. Obrady będą przeprowadzone w formule online, na platformie Zoom, w godz. 11-13.

II Kongres Podlaskich Rad Seniorów zaplanowano na 7 września. Zgłoszenia należy wysłać do 31 sierpnia na specjalnym formularzu i odesłać pod adres owprs2020@gmail.com (formularz w załączniku).

Poniżej znajduje się też formularz oświadczenia dotyczącego COVID-19. Organizatorzy proszą o wcześniejsze wydrukowanie tego dokumentu i zabranie go ze sobą do Supraśla - to bardzo usprawni proces rejestracji podczas Kongresu.

źródło: Ośrodek Wspierania Podlaskich Rad Seniorów

oprac. Aneta Kursa

red.: Barbara Likowska-Matys