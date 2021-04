Obrady III Forum Podlaskich Rad Seniorów

Pomimo pandemii i związanych z nią obostrzeń Rada Seniorów przy Marszałku Województwa Podlaskiego nie zwalnia tempa swego działania i po raz kolejny przeprowadziła spotkanie online. Organizatorzy zainteresowali zaproszonych gości problemami środowisk osób starszych, jakimi zajmują się rady seniorów w regionie.

Marszałek Artur Kosicki zaznaczył w nagranym wcześniej wystąpieniu, jak istotna jest kwestia działalności Rad Seniorów na rzecz lokalnych społeczności.

Pierwszą część obrad Forum rozpoczęła Grażyna Czajkowska z Podlaskiej Rady Seniorów. Przypomniała zebranym o potrzebie poszerzenia zapisów ustawy o samorządzie. Zaznaczyła, że obecnie niektóre samorządy w Polsce wprowadziły zapisy w uchwałach budżetowych na wsparcie rad seniorów. Dodała, że pomocą ze strony instytucji państwowych powinny być objęte m.in.: szkolenia, wizyty studyjne oraz poszerzenie zakresu ubezpieczenia od wypadków. Grażyna Czajkowska w imieniu Podlaskiej Rady Seniorów wyraziła oczekiwanie, że ustawa obejmie wszystkie rady oraz nadzieję, że zapisy będą miały zagwarantowane mocniejsze umocowanie w prawie.

Podczas Forum Krzysztof Wolfram, przewodniczący Rady Seniorów gminy Supraśl i członek Rady Seniorów działajacej przy marszałku, przedstawił petycję skierowaną do Prezydenta RP, Marszałków Sejmu i Senatu, Premiera Rządu RP oraz Rzecznika Praw Obywatelskich. W imieniu organizatorów zdalnego posiedzenia wyraził nadzieję na przyśpieszenie prac związanych z udoskonaleniem zapisów ustawy o samorządzie i powoływaniu rad seniorów na szczeblu nie tylko gminnym, ale też miejskim, powiatowym i wojewódzkim, a także rozstrzygnięciem problemu finansowaniu rad.

- Nasze propozycje powinny rozstrzygnąć następujące kwestie funkcjonowania rad seniorów m.in. przypisywanie opieki nad działalnością rad seniorów określonej osobie lub organowi samorządu terytorialnego, przyznawanie środków na funkcjonowanie rad seniorów, czy kompetencje rad seniorów w zakresie działalności publicznej. Musimy zwrócić się o pomoc, aby to o czym mówimy ujrzało światło dzienne - mówił Krzysztof Wolfram.

Podlascy parlamentarzyści wyrazili własne opinie oraz zadeklarowali swoją pomoc na rzecz wprowadzenia poprawek do ustawy na rzecz poszerzenia zakresu działalności rad seniorów.

- To jest petycja, która jest życiowa. Ze swojej strony będę wspomagał wprowadzenie poprawek do ustawy o samorządzie, aby seniorzy mogli liczyć na większe wsparcie. Podpisuje się pod tego rodzaju działaniami i wystosuje interpelacje poselską w tym zakresie oraz zachęcam do jej podpisania posłów uczestniczących w dzisiejszym Forum – powiedział poseł Mieczysław Baszko.