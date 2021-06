Mieszkania wspomagane w regionie dostępne dla chętnych

Mieszkania wspomagane - to szansa dla osób, które nie są jeszcze na tyle samodzielne, by już teraz prowadzić życie bez pomocy. Tu - przez co najmniej dwa lata - mają możliwość usamodzielnienia się.

- Organizujemy osobom niepełnosprawnym mieszkania wspomagane, aby w przyszłości nie musieli być zdani na siebie. Teraz rozpoczynamy rekrutację, aby kolejne osoby zdecydowały się podjąć ten krok, zgłosić się do nas i powiedzieć, że chcą się usamodzielniać – powiedział Rafał Średziński, prezes stowarzyszenia „My dla innych”.

W ramach projektu dla uczestników przewidziano kilka możliwości: czasowego zamieszkania w kompletnie wyposażonym mieszkaniu wspomaganym, zapewnienie warunków samodzielnego funkcjonowania w środowisku oraz pomoc w integracji ze społecznością lokalną poprzez zapewnienie opiekuna mieszkania, asystenta osobistego, psychologa, psychiatry.

- W tym bloku, przed którym teraz się znajdujemy przy ul. Zamenhofa 8, są dwa mieszkania wspomagane. Zdobyliśmy pieniądze na remont, który właśnie trwa. Chcemy, żeby od początku września lokale miały już lokatorów – powiedziała Barbara Łuczaj, opiekun mieszkań wspomaganych.

Projekt chwalą osoby, które wzięły udział w poprzednich naborach i zgodnie przyznają, że mieszkania wspomagane ułatwiły im życie i zapewniły lepszy start w przyszłość.

- Gdy zacząłem mieszkać sam, zaczynałem się uczyć takich podstawowych czynności jak robienie zakupów. Później doszła praca. To pozwala mi się rozwijać, bo ciągle uczę się czegoś nowego. Jest to ogromna szansa z każdej strony, bo dzięki temu wierzę coraz bardziej w siebie. Zachęcam do udziału w projekcie, bo warto – powiedział pan Adam.

Projekt skierowany jest do mieszkańców gmin: Białystok, Choroszcz, Dobrzyniewo Duże, Czarna Białostocka, Juchnowiec Kościelny, Łapy, Supraśl, Turośń Kościelna, Wasilków, Zabłudów, posiadających orzeczenie o niepełnosprawności.

Wsparcie będzie realizowane w trzech etapach. Pierwszym z nich jest dopasowanie, czyli warsztaty diagnozujące, drugim etapem jest trening, czyli określenie celów oraz indywidualnego planu działania, a także usługi asystenckie z użyciem metody treningu aktywności w mieszkaniach wspomaganych, przy wsparciu kadry specjalistów, kolejny etap to usamodzielnienie.

Rekrutacja odbywa się w siedzibie Stowarzyszenia „My dla innych” przy ul. Antoniuk Fabryczny 34 w Białymstoku w godzinach od 8.00 do 16.00. Więcej informacji można uzyskać telefonicznie: 602 740 200 lub poprzez e-mail: marzdlainnych@gmail.com.



Paulina Tołcz, Cezary Rutkowski

red.: Aneta Kursa

fot.: Cezary Rutkowski