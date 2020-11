Dzień Pluszowego Misia 2020 w zmienionej formie

25 listopada 1902 roku prezydent USA Teodor Roosevelt wybrał się z przyjaciółmi na polowanie, w czasie którego postrzelono małego niedźwiadka. Prezydent nakazał opatrzenie i uwolnienie zwierzęcia, co zostało zilustrowane komiksem w waszyngtońskiej prasie. Jeden z czytelników, zainspirowany tym wydarzeniem, stworzył pluszową zabawkę dla dzieci w formie misia, którą nazwał Teddy Bear, nawiązując do imienia prezydenta. Tak też narodziła się angielska nazwa pluszowego misia (teddy bear). Ta wyjątkowa zabawka od blisko 120 lat cieszy się niesłabnącą popularnością wśród najmłodszych. Pluszowe misie służą za pocieszycieli, przyjaciół, a nawet poduszki, zostają bohaterami książek i trafiają na wielki ekran jako gwiazdy filmowe. W 2002 roku pluszowy miś doczekał się także własnego święta, które obchodzone jest 25 listopada.

Wolontariusze Fundacji Mam Marzenie od siedmiu lat organizują zbiórki pluszaków, zabawek, gier i przyborów plastycznych, które trafiają do małych pacjentów. W związku z sytuacją epidemiologiczną tegoroczna zbiórka zostanie przeprowadzona według nieco innych niż do tej pory zasad.

– Koronawirus spowodował nie tylko zamknięcie wielu placówek kultury czy restauracji, ale także wstrzymanie odwiedzin w szpitalach. Dzieci, dla których już sam pobyt poza domem, w szpitalu, jest wyjątkowo trudnym doświadczeniem, znalazły się w jeszcze cięższej sytuacji, jako że odwiedziny w szpitalach podczas pandemii są utrudnione. Dlatego po konsultacji z zaprzyjaźnionymi szpitalami podjęliśmy decyzję, by mimo trudności zorganizować także w tym roku Dzień Pluszowego Misia, który w zaistniałej sytuacji jest tym ważniejszy. W związku z tym postanowiliśmy zorganizować zamiast zbiórki rzeczowej zbiórkę pieniężną – do wyboru w dwóch wariantach: poprzez portal zrzutka.pl albo do dostarczonych przez nas puszek. Za zebrane w ten sposób środki zakupimy zabawki czy artykuły plastyczne w liczbie dostosowanej do potrzeb i możliwości danego szpitala. Po przejściu kwarantanny rzeczy te trafią na oddziały – mówi Aleksandra Bieg, rzecznik prasowy Fundacji Mam Marzenie.

Takie rozwiązanie pozwoli ograniczyć kontakt wielu osób z zabawkami i dostosować zakupione rzeczy do wymogów sanitarnych obowiązujących w szpitalach; ponadto uchroni darczyńców, ale także wolontariuszy przed nadmiernym kontaktem podczas przekazywania zebranych przedmiotów.

Aby wziąć udział w zbiórce należy skontaktować się z koordynatorem akcji (adres e-mail oraz adres zbiórki podane poniżej). W odpowiedzi chętni do wsparcia akcji otrzymają prośbę o wypełnienie krótkiej ankiety zgłoszeniowej, w której należy zadeklarować wybraną formę wsparcia finansowego (online lub zbiórka stacjonarna). Fundacja zapewni także niezbędne informacje i materiały (plakaty, puszki) do przeprowadzenia akcji. Akcja trwa do 25 listopada.

dzienmisia.bialystok@mammarzenie.org

https://zrzutka.pl/z/dzienpluszowegomisiabialystok

Co roku Dzień Pluszowego Misia dostarcza wyjątkowych wspomnień i emocji nie tylko obdarowanym dzieciom, ale także ich rodzinom i samym wolontariuszom Fundacji.

– Już niedługo Dzień Pluszowego Misia. Wolontariusze białostockiego oddziału jak zwykle od lat spotykają się z małymi pacjentami w Uniwersyteckim Dziecięcym Szpitalu Klinicznym. W zeszłym roku największą radość dawała im możliwość przytulenia się do psa Marshalla i dostania maskotki właśnie od niego. Smutny to czas, że nie możemy znów spotkać się z dziećmi i dać im czas zapomnienia od codziennych szpitalnych niedogodności. By móc zapomnieć o chorobie choć na chwilę… Na szczęście wszystkie dzieci mają super opiekę lekarzy i pielęgniarek. Do zobaczenie wkrótce – mówi Krzysztof Jeżak, zastępca koordynatora oddziału Białystok.

Więcej o Fundacji Mam Marzenie, jej podopiecznych i czekających na spełnienie marzeniach można znaleźć na stronie organizacji: www.mammarzenie.org.

