Weekend cudów, czyli finał Szlachetnej Paczki zbliża się wielkimi krokami

Na stronie internetowej Szlachetnej Paczki są już umieszczone historie 21 podlaskich rodzin. Baza potrzebujących jest jednak dużo większa.

- Na publikację na naszej stronie czeka około 150 rodzin, a wolontariusze zamierzają odwiedzić jeszcze około 300 – mówi Justyna Lewkowicz, koordynatorka Szlachetnej Paczki w województwie podlaskim - Staramy się to robić jak najszybciej, tak aby darczyńcy mieli czas na skompletowanie paczki dla wybranej rodziny i dostarczenie jej do magazynu w Weekend Cudów, czyli 12-13 grudnia.

Zgłoszenia rodzin do programu Szlachetna Paczka wciąż są przyjmowane. Może to zrobić każda instytucja - szkoła, przedszkole, ośrodki pomocy społecznej, parafie, ośrodki zdrowia, ośrodki uzależnień itp., a także każda osoba prywatna.

- Rodziny można zgłaszać praktycznie do ostatniej chwili, jednak musimy mieć świadomość, że im krótszy czas do finału, tym mniejsza szansa na znalezienie darczyńcy i przygotowanie paczki – mówi Justyna Lewkowicz.

Szlachetna Paczka w dobie pandemii

Przy tegorocznej edycji Szlachetnej Paczki w naszym regionie pracuje około 300 wolontariuszy. Najbliższe tygodnie to dla nich czas najbardziej wytężonej pracy – w tym roku utrudnionej przez panującą pandemię, izolację i kwarantanny zarówno wśród potrzebujących rodzin jak i wolontariuszy. Rozwiązaniem niejednokrotnie jest kontakt wirtualny.

- Nowością w tym roku są spotkania online i odbywamy je tam, gdzie nie ma innej możliwości kontaktu. Nie jest to forma idealna, jednak nie chcemy zostawić żadnej rodziny bez pomocy i dostosowujemy się do obecnych warunków. Na szczęście udaje nam się w ogromnej większości odwiedzać zgłoszone osoby osobiście – podkreśla Justyna Lewkowicz - Co roku staramy się aby żadna rodzina nie została bez pomocy i mamy nadzieję, że i w tym roku ten chlubny wynik utrzymamy.