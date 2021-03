Trzecie Forum Podlaskich Rad Seniorów za nami

Ponad 40 uczestników powitała Jolanta Wołągiewicz, przewodnicząca Rady Seniorów przy Marszałku Województwa Podlaskiego, która wspólnie z Bożeną Bednarek, koordynatorką Ośrodka Wspierania Podlaskich Rad Seniorów (OWPRS), prowadziła spotkanie.

Marszałek Artur Kosicki podziękował za zaproszenie i zaznaczył, jak ważne są takie inicjatywy.

- Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za zaproszenie na trzecie Forum Podlaskich Rad Seniorów. Zawsze cieszę się na możliwość spotkania z Państwem. Jednakże ze względu na obowiązki służbowe, dziś nie mogę uczestniczyć w obradach osobiście. Jestem jednak przekonany, że to będzie dobre spotkanie. Wasze spostrzeżenia są zawsze okazją do wyrażenia opinii osób dojrzałych i doświadczonych. Proszę przyjmijcie ode mnie osobiście oraz od całego Zarządu Województwa Podlaskiego wyrazy szacunku i uznania. Mam nadzieję, że forum będzie okazją do przedyskutowania, wypracowania stanowisk, służących dobru wspólnemu nas wszystkich – powiedział.

W spotkaniu wzięły udział ekspertki: Krystyna Lewkowicz, przewodnicząca Obywatelskiego Parlamentu Seniorów (OPS) oraz Barbara Szafraniec, przewodnicząca Ogólnopolskiego Porozumienia o Współpracy Rad Seniorów.

Ważne dla seniorów wydarzenia

Od omówienia przykładu na finansowanie działań rad seniorów zaczęła Krystyna Lewkowicz, przewodnicząca OPS:

- Przychodzi taki moment, że trzeba zorganizować jakieś spotkanie, konferencję i niestety bez pieniędzy nie mamy za dużych możliwości – powiedziała.

Jako dobry przykład podała współpracę z samorządami miejskimi i zdobywanie środków poprzez granty. W dalszej części spotkania omówiła działania i inicjatywy OPS. Były to dwa wydarzenia senioralne, tj. uchwała Senatu RP pt. “W 45 lecie UTW” oraz o VI sesja OPS, który po 4 letniej emigracji wrócił pod dach Parlamentu.

Batalia o 5c

Chodzi o ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym. Projekt zmian dotyczy m.in. tego, że rada gminy, powołując gminną radę seniorów, nadaje jej statut, określający tryb wyboru jej członków. Określa w nim także zasady, na jakich członkom rady seniorów może zostać przyznana dieta lub zwrot kosztów podróży związanych z funkcjonowaniem rady oraz precyzuje zasady jej działania.

Jeśli chodzi o powoływanie rad seniorów, ustawodawca dał tutaj pełną swobodę samorządom lokalnym.

- Pomimo, że zmiany do ustawy uzyskały fantastyczną opinię 400 posłów, niestety w rzeczywistości wdrażanie art. 5 c odbywało się w trudnych warunkach. Zmiany w ustawie skazuje się na opóźnienie ze względu na brak siły sprawczej, aby zmienić ten stan rzeczy – powiedziała Barbara Szafraniec, przewodnicząca OPOWRS.

W dyskusji podjęto temat predyspozycji osób, które najlepiej sprawdzają się w radach. Podkreślano przy tym, że rady reprezentują interesy seniorów i skupiają przedstawicieli osób starszych bez względu na poglądy polityczne czy światopoglądowe.

Podczas spotkania podkreślano także, jak ważna jest współpraca z urzędem marszałkowskim:

- Na szczęście mamy bardzo dobry kontakt z marszałkiem województwa. Pan marszałek bardzo szanuje to, co robimy i wspiera nas w naszych działaniach – zaznaczyła Bożena Bednarek, koordynatorka OWPRS.

W Forum uczestniczyła również Milena Jemielita, pełnomocnik Zarządu Województwa Podlaskiego ds. seniorów, która została powołana na to stanowisko 25 lutego 2021 roku. Do jej głównych zadań należy m.in. inicjowanie i konsultowanie działań skierowanych do seniorów (osób powyżej 60. roku życia) z regionu, ale też współpraca z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi na rzecz środowiska ludzi starszych.

Na zakończenie spotkania zaproszone ekspertki odpowiadały na pytania przygotowane przez poszczególne rady seniorów z regionu. Do jednych z najbardziej nurtujących należały te dotyczące działań, które mogą przyśpieszyć nowelizację ustawy we wskazanym zakresie oraz innych źródeł finansowania potrzeb rad seniorów.

***

Na terenie Podlaskiego istnieje 16 rad seniorów: 8 gminnych, 7 miejskich i jedna – Rada Seniorów przy Marszałku Województwa Podlaskiego – o zasięgu wojewódzkim. Łącznie – 165 osób, które społecznie działają na rzecz mieszkańców regionu powyżej 60. roku życia.

III Forum Podlaskich Rad Seniorów organizują: Rada Seniorów przy Marszałku Województwa Podlaskiego oraz Ośrodek Wspierania Podlaskich Rad Seniorów (OWPRS) w ramach Centrum Wspierania Podlaskich Rad Seniorów.

tekst: Edyta Chodakowska-Kieżel

red.: Anna Augustynowicz

fot.: archiwum