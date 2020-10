Szlachetna Paczka w dobie pandemii jeszcze bardziej potrzebna!

„Sytuacja wielu rodzin pogorszyła się ze względu na trwającą pandemię, wiemy również o licznych przypadkach, w których osoby obdarowane w poprzedniej edycji Paczki znalazły się znowu w punkcie wyjścia. Często praca, którą udało się znaleźć, została utracona po kilku miesiącach, kiedy rozpoczęła się pandemia” – podkreślają organizatorzy.

Jak mówiła w rozmowie z Wrotami Podlasia Justyna Lewkowicz, koordynatorka Szlachetnej Paczki w województwie podlaskim, do udziału w akcji zgłosiło się wielu wolontariuszy.



- Do osiągnięcia celu, czyli 400 osób w skali województwa brakuje nam czterdziestu. W Białymstoku szukamy nadal w rejonie Dojlid i Wysokiego Stoczku. Z mniejszych miejscowości to Kolno, Augustów, Łapy, Zambrów, Dąbrowa Białostocka, Sejny - informowała - Zgłoszenia przyjmowane są jeszcze tylko przez tydzień, więc to faktycznie ostatni dzwonek aby zacząć działać. Musimy wdrożyć wszystkich chętnych, a baza rodzin otwiera się już 14 listopada.