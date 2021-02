Szczęśliwa siódemka pomocy żywnościowej w Gminie Choroszcz

Do tegorocznej 7. edycji pomocy żywnościowej dotychczas zgłosiło się 55 rodzin z terenu gminy Choroszcz, ale kwalifikacje trwają nadal. By skorzystać ze wsparcia należy zgłosić się do lokalnego Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Choroszczy. Warunkiem jego otrzymania jest spełnienie kryterium dochodowego, które wynosi 1 542,20 zł na osobę samotnie gospodarującą i 1 161,60 zł na osobę w rodzinie.

Paczki żywnościowe to ok. 43 kg rozmaitych produktów spożywczych z długim terminem przydatności do spożycia na osobę, m.in.: warzyw i owoców, makaronów, ryżu, kasz, nabiału, mięsa.

Pomoc, poza jedzeniem, obejmuje też działania towarzyszące takie jak warsztaty kulinarne, edukacji ekonomicznej, warsztaty dietetyczne, czy niemarnowania żywności.

Pierwsza transza wydawania artykułów spożywczych w gminie Choroszcz odbędzie się we wtorek 23 lutego w remizie OSP w Choroszczy (ul. Dominikańska 22), w godzinach 9.00-14.30.

***

Nieodpłatna pomoc żywnościowa jest realizowana przez Gminę Choroszcz od 2015 roku. Od tej pory, mieszkańcy gminy Choroszcz otrzymali łącznie blisko 75 ton produktów spożywczych. Rokrocznie udaje się pomóc ponad stu rodzinom, co przekłada się na realną pomoc oferowaną kilkuset osobom. W 2020 roku pomoc żywnościowa z Gminy Choroszcz popłynęła do 165 rodzin, co przełożyło się na wsparcie 349 indywidualnych osób.

Pomoc oferowana mieszkańcom gminy Choroszcz jest świadczona w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Źródło i fot.: Urząd Miejski w Choroszczy

oprac.: Marcin Nawrocki, red. Małgorzata Sawicka