Rusza akcja „Tornister Pełen Uśmiechów”

W ramach partnerstwa z Fundacją Pro Caritate, Caritas Polska pozyskała na ten cel ponad 300 laptopów, z których 12 zostało przekazanych do świetlic środowiskowych, Rodzinnego Domu Dziecka oraz Katolickiego Ośrodka Wychowania i Terapii Uzależnień „Metanoia”, prowadzonych przez Caritas Archidiecezji Białostockiej.

- Tu dzieci nie tylko będą mogły korzystać z komputerów na miejscu, ale także wypożyczać sprzęt do nauki on-line - mówi ks. Jerzy Sęczek Dyrektor Caritas Archidiecezji Białostockiej- Potrzeby są jednak wciąż dość duże, dlatego liczymy na zaangażowanie we wspólne wsparcie edukacji najmłodszych wszystkich ludzi dobrej woli. - dodaje

Osoby prywatne, firmy, parafie czy grupy przyjaciół - każdy może pomóc. Wystarczy do końca sierpnia zakupić tzw. „wyprawkę szkolną” czyli tornister i/lub przybory szkolne (zeszyty, długopisy, artykuły plastyczne), a następnie dostarczyć je do biura Caritas przy ul. Warszawskiej 32 w Białymstoku w godz. 8.00-15.00.

Można również dokonać wpłaty na konto białostockiej Caritas: 66 1240 5211 1111 0000 4931 3527 , z dopiskiem „Tornister”.

Wszystkie zebrane środki zostaną przekazane na zakup dodatkowych laptopów do nauki zdalnej dla dzieci z rodzin potrzebujących lub uzupełnienie tradycyjnych wyprawek.

Akcja „Tornister Pełen Uśmiechów” prowadzona jest od 2009 roku. Od tego czasu Caritas Polska oraz Caritas diecezjalne przekazały dzieciom w całej Polsce ponad 170 tys. wyprawek szkolnych.

źródło: rzecznik prasowy Caritas Archidiecezji Białostockiej

oprac. Aneta Kursa