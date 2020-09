Regionalny Konkurs Grantowy (RKG) „Równać szanse”

„Równać szanse” to konkurs dla lokalnych organizacji pozarządowych, gminnych domów kultury i bibliotek oraz nieformalnych grup dorosłych (które chcą założyć organizację pozarządową), z małych miejscowości do 20 000 mieszkańców. Celem jest wsparcie projektów rozwijających m.in. kompetencje społeczne. Wnisoki można składać do 27 października br. Do zdobycia nawet 8,5 tys. zł.