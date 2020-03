Młodzieżowy Sejmik Województwa Podlaskiego zaprezentował swoje inicjatywy

Jednym z najważniejszych działań MSWP jest współpraca z młodzieżowymi radami gmin, których w naszym województwie jest aktualnie 17. Przemysław Wnorowoski, przewodniczący MSWP poinformował, że został wystosowany specjalny list intencyjny, skierowany bezpośrednio do samorządów gminnych. - W naszym liście zachęciliśmy do tworzenia takich organów. Jednocześnie zobowiązaliśmy się do pełnej współpracy przy ich tworzeniu i dalszym funkcjonowaniu rady. Pierwszy sukces został już osiągnięty, gdyż swoją młodzieżową radę utworzył samorząd sejneński.

Kolejny list intencyjny został wysłany do zarządów kin w województwie podlaskim, w którym zawarto prośbę o przygotowanie odpowiednich seansów dla osób ze spektrum autyzmu. Polegałoby to m.in. na ograniczeniu oświetlenia i rażących świateł, zmniejszenia natężenia dźwięku czy pozostawieniu wolnych miejsc na sali. List został przesłany do zarządów kin w Suwałkach, Sokółce, Zambrowie, Białymstoku, Łomży, Grajewie, Augustowie i Wysokiem Mazowieckiem. Przygotowanie odpowiednich seansów zadeklarowało już Kino w Suwałkach, a Kino Forum w Białymstoku już od jakiegoś czasu realizuje takie projekty. - Nie oczekujemy wiele, wystarczy jeden seans danej premiery w miesiącu - dodał Przemysław Wnorowski.

Młodzieżowy Sejmik Województwa Podlaskiego promuje także wartości patriotyczne i ekologiczne. - Jako młodzi ludzie zachęcamy uczniów szkół do akcji "Jedna szkoła - jedno drzewo". Chcielibyśmy, aby podczas pierwszego dnia wiosny posadzone zostało chociaż jedno drzewo w obrębie placówki - mówił przewodniczący MSWP.

Bartłomiej Modzelewski