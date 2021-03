III edycja Akcji Charytatywnej Kwitnące serca i konkurs piosenki prozdrowotnej

„Kwitnące serca”

Celem akcji jest utworzenie jak największego dywanu z serduszkowych kwiatów oraz wykonanie jak największej liczby serduszek i kwiatów z serduszek.

Jest to forma wsparcia dzieci z dystrofią mięśniową, okazanie tego, że chorujący nie są osamotnieni w swojej chorobie. To również pomoc finansowa, bo celem akcji jest też pozyskanie funduszy na terapię i rehabilitację.

Uczestnicy mają możliwość przekazania na konto dzieci z dystrofią mięśniową, podopiecznych Kliniki Rehabilitacji Dziecięcej UMB i Stowarzyszenia Pro Salute sumy zliczonej z ogólnej liczby kwiatów z serduszek (każdy kwiatek to jeden symboliczny grosz) – nr konta dzieci podopiecznych Stowarzyszenia Pro Salute: 71 1950 0001 2006 0038 7745 0004; Bank: IDEA BANK S.A.

Przekazana kwota może również pochodzić np. ze sprzedaży kwiatów z dywanu, części dywanu lub całego dywanu w ramach akcji charytatywnych zorganizowanych przez daną placówkę.

Brak wpłaty na konto sumy zliczonej z ogólnej liczby kwiatów z serduszek (każdy kwiatek to jeden symboliczny grosz) nie wyklucza danej placówki z udziału w akcji.

„Śpiewające serca”

To będzie pierwsza edycja Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Prozdrowotnej.

Konkurs jest skierowany do przedszkolaków, uczniów i osób indywidualnych.

Zgłoszenia należy nadsyłać do 10 kwietnia br. Finał odbędzie się 31 maja w Aula Magna Pałacu Branickich w Białymstoku. Wówczas poznamy też zwycięzców akcji „Kwitnące serca”.

źródło: Stowarzyszenie Pro Salute

oprac.: Aneta Kursa

red.: Cezary Rutkowski

fot.: Mateusz Duchnowski