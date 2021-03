25-lecie Warsztatu Terapii Zajęciowej białostockiej Caritas

Jak mówi Ks. Jerzy Sęczek, Dyrektor Białostockiej Caritas, WTZ to jedna z pierwszych placówek dla osób niepełnosprawnych, prowadzona przez organizację:

- Warsztat Terapii Zajęciowej z tymi osobami, które tworzą kadrę, istnieje od 1 marca 1996 roku. Wtedy to prowadził go zakład pracy chronionej MAG-TON, ale po pewnym czasie poproszono nas, aby go kontynuować. I prowadzimy WTZ od 2006 roku, od listopada. Cieszymy się, bo to się wpisuje w nasza misję – mówił.

W warsztacie jest 40 uczestników. Zajęcia odbywają się w 9 pracowniach (m.in. pracownia techniczna, plastyczna, komputerowa, sztuki użytkowej, rehabilitacyjną, przyrodniczą i gospodarstwa domowego.

- Na kolejne 25 lat życzymy sobie zdrowia i wytrwałości. I chcielibyśmy wrócić do pracy w normalnych warunkach – podkreśla Katarzyna Kiszkiel, kierownik Warsztatu przy ul. Knyszyńskiej.

Początki Warsztatu wspomina Barbara Maliszewska, instruktorka pracowni technicznej:

- To była moja pierwsza praca i jedyna - jak dotąd - więc początki się pamięta. Było to dla nas coś zupełnie nowego. Warsztaty były nowością w mieście, to było nowe podejście do osób niepełnosprawnych. Uczyliśmy się od siebie nawzajem. Musieliśmy też zorganizować tę placówkę: kupowaliśmy meble, zastanawialiśmy się, jak to wszystko będzie. To jak wygląda ta praca dziś – to lata naszej pracy, musieliśmy wypracować najlepszy model, najdoskonalszy – opowiada.

Terapia zajęciowa w Warsztacie odbywa się 5 dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku), w godz. od 7:00 do 14:00. Warsztat realizuje zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej zgodnie z opracowanymi programami indywidualnej terapii, uwzględniającymi potrzeby i możliwości każdego uczestnika.

Działania rehabilitacyjne prowadzone są w warunkach warsztatowych oraz poza warsztatem (praktyki w zakładach pracy, zwiedzanie zakładów pracy, wyjścia do galerii, kina, wycieczki).

Warsztat Terapii Zajęciowej jest placówką dziennego pobytu dorosłych osób posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane przez Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności ze wskazaniem do uczestnictwa w terapii zajęciowej.

źródło i fot.: Caritas Archidiecezji Białostockiej

oprac. Marcin Nawrocki