Rada Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi zakończyła kadencję

- Idea parku krajobrazowego to nie tylko różnego rodzaju zakazy i działania kontrolne. Dla mnie to przede wszystkim edukacja, ale też poszukiwanie konsensusu z mieszkańcami. Z szacunkiem do ich praw i potrzeb, ale też dbałością o przepisy i dobro natury. Cieszę się, że w radzie mijającej kadencji zgromadzili się ludzie, którzy tak dobrze opiekowali się parkiem. W mojej ocenie są to najlepsi ludzie: dwa lub trzy razy bardziej wrażliwi na przyrodę niż wszyscy inni i łączący wykonywanie etatowych obowiązków z pasją wolontariuszy - powiedział wicemarszałek Marek Olbryś, który jest również członkiem Rady.

Jak przyznał, w czasach, gdy kierował przedsiębiorstwem komunalnym w Łomży, bywał ze służbami ochrony przyrody "po drugiej stronie barykady", ale dzięki temu bardziej rozumie racje różnych stron. Przekazał też dobre wiadomości o szansach otwierających się przed parkami krajobrazowymi w województwie podlaskim.

- O wszystkich szczegółach jeszcze nie mogę mówić, ale to program realizowany z jednym z landów niemieckich. Stworzymy swego rodzaju konsorcjum z udziałem parków knyszyńskiego, suwalskiego i właśnie łomżyńskiego oraz jednej z dużych białostockich uczelni. Będą do dyspozycji naprawdę poważne pieniądze . Więcej będziemy mogli ogłosić - myślę - w połowie września - poinformował Marek Olbryś.

Ostatnie - w tej kadencji rady - sprawozdanie z działalności parkowej administracji dyrektor Mariusz Sachmaciński zaproponował w innej niż zwykle formule - prezentacji codziennych obowiązków przez pracowników. Sam jednak zaczął od wypunktowania niektórych wydarzeń minionego roku.

- Należało do nich m. in. otwarcie nowej wieży widokowej w miejscowości Rakowo-Czachy, utworzenie ośrodka rehabilitacji ptaków czy premiera filmu Zdzisława Folgi "Cztery pory roku", który cieszy się dużą popularnością - 70 tysięcy wyświetleń - a dzięki urzędowi marszałkowskiemu będzie prezentowany na ważnych festiwalach branżowych - powiedział Mariusz Sachmaciński.

A jego pracownicy opowiadali m. in. o zagrożeniu, jakim jest "wdzieranie się" inwestorów w dolinę Narwi przekształcających rzeźbę terenu czy zmieniających stosunki wodne przez zasypywania oczek i mokradeł. Odbyły się także tradycyjne liczenia nietoperzy zimujących w piwnicach Piątnicy, Drozdowa i innych miejscowości oraz bocianów (nie miały najlepszego roku) i czapli. Przy tej okazji doszło do małej sensacji, bo okazało się, że gniazdo czapli zajął bielik z rodziną, a nowy duży czapliniec powstał w rejonie Bronowa.

Ogromne nakłady energii i czasu poświęcili pracownicy na opiekę nad ptakami wymagającymi leczenia i rehabilitacji. Doprowadzili do zdrowia m.in. niezwykle wymagające jerzyki, które w różnych okresach potrzebują bardzo zróżnicowanego pokarmu. Ptaszki nie pozostawały same nawet w dniach weekendowych i świątecznych, bo były zabierane do domów opiekunów. Obecnie w siedzibie ŁPKDN w Drozdowie mieszka kilkanaście bocianów, które już raczej nie odlecą na zimę.

Członkowie rady, Alicja Mieszkowska, Zygmunt Zdanowicz i Dariusz Godlewski, zagłosili postulat, aby samorządy gmin przygotowujące plany zagospodarowania, zabroniły niektórych działań inwestycyjnych w chronionej części doliny Narwi.

Na zakończenie ostatniego posiedzenia wicemarszałek Marek Olbryś wręczył podziękowania byłemu posłowi Józefowi Mioduszewskiemu, który przewodniczył radzie w tej kadencji i pozostałym tworzącym ją osobom. Nowa rada Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi zostanie powołana przez Sejmik Województwa Podlaskiego.

W spotkaniu wzięła również udział Anna Krysztopi, dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska UMWP.

tekst i fot.: Maciej Gryguc

oprac. Aneta Kursa