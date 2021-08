Wakacyjne środy z M-GCKiS w Choroszczy

Zajęcia w ramach „Wakacji z M-GCKIS” odbędą się w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej Młynarzówka w Kurowie. To idealne miejsce do przeprowadzenie warsztatów z edukacji przyrodniczej w terenie. Tym razem hasłem akcji jest: „Poznaję przyrodę wszystkimi zmysłami”. Wydarzenie zakończy się ogniskiem nad samą Narwią.

Zajęcia przewidziane są dla dzieci w wieku od 7 do 12 roku życia. Koszt wyjazdu to: 50 zł/os. Cena pokrywa dojazd autokarem, 1,5-godzinne wejście do Ośrodka „Młynarzówka”, godzinne warsztaty w terenie oraz ognisko z pełnym ekwipunkiem.

Zapisy pod numerem telefonu: 798 846 403.

Szczegóły wyjazdu:

- środa 4 sierpnia 2021;

- zbiórka: godz. o 9.00 w M-GCKiS w Choroszczy (Choroszcz, ul. H. Sienkiewicza 29);

- przejazd autokarem do Kurowa – do siedziby Narwiańskiego Parku Narodowego,

- powrót: ok godz. 15.00 – odbiór dzieci z M-GCKiS.

źródło i fot.: Urząd Miejski

w Choroszczy

oprac.: Paulina Tołcz

red.: Aneta Kursa