W środę (20.05) przypada Światowy Dzień Pszczół. Na świecie żyje blisko 20 tys. gatunków, zaś w Polsce ponad 450 gatunków owadów należących do rodziny pszczołowatych. Pszczoły służą środowisku, wytwarzając miód. Jednak to dzięki ciężkiej pracy leśników mogą one zapylić wiele gatunków roślin przez co dostarczają żywność nie tylko ludziom, ale również zwierzętom.