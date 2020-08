Rusza nabów wniosków w ramach programu „Ochrona powierzchni ziemi”

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie na rekultywację i przywrócenie wartości użytkowych lub przyrodniczych obszarom zdegradowanym przez działalność człowieka oraz na zamykanie i rekultywację składowisk odpadów lub obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych. Odbywa się on w ramach programu priorytetowego „Ochrona powierzchni ziemi”

W ramach rekultywacji powierzchni ziemi, która może być dofinansowana przez NFOŚiGW kwalifikowane mogą być m.in. koszty: usunięcia odpadów, remediacji, działań naprawczych w przypadku zaistnienia szkody w środowisku, ponownego kształtowania funkcji lub przygotowania do pełnienia nowych funkcji.



Nabór ciągły rozpocznie się 17 sierpnia i potrwa do 30 czerwca 2021 r. Na dofinansowanie - w formie preferencyjnych pożyczek nawet do 100 proc. kosztów kwalifikowanych - mają szanse jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, podmioty publiczne działające w imieniu Skarbu Państwa, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, przedsiębiorstwa państwowe oraz spółki prawa handlowego.

Rekultywacja terenów zdegradowanych to część pierwsza programu NFOŚiGW „Ochrona powierzchni ziemi” realizowanego w latach 2015-2030, którego cały dostępny budżet to 110 mln zł. Celem programu jest ograniczenie negatywnego oddziaływania na środowisko oraz przywrócenie do ponownego użytkowania terenów zdegradowanych przez rekultywację, w tym remediację wraz z usuwaniem odpadów.

Szczegóły naboru - link do strony Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Karol Mruczek, Departament Ochrony Środowiska

oprac. i fot.: Anna Augustynowicz