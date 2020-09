Filmowa nagroda za obraz Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi

- Oczywiście bardzo się cieszę i gratuluję realizatorowi filmu i wszystkim, którzy przy nim pracowali w imieniu marszałka Artura Kosickiego, własnym i całego zarządu województwa oraz sejmiku. Mój szczególny powód do satysfakcji i radości to znalezienie filmowego sposobu na pokazanie jak pięknymi i unikalnymi skarbami natury możemy się pochwalić całej Polsce i światu. Mam nadzieję, że to nie koniec festiwalowych sukcesów filmu Zdzisława Folgi, bo zdecydowaliśmy o sfinansowaniu udziału „Czterech Pór Roku” w FilmAT – Międzynarodowym Festiwalu Filmów Turystycznych i Korporacyjnych – powiedział Marek Olbryś, Wicemarszałek Województwa Podlaskiego

Tegorocznej edycji Festiwalu noszącego imię wybitnego polskiego twórcy filmów przyrodniczych Włodzimierza Puchalskiego, towarzyszyło motto „Bioróżnorodność szansą ziemi”.

W konkursowej rywalizacji, przeprowadzonej w warunkach „pandemicznych”, czyli z projekcjami internetowymi, a nie w sali kinowej, brało udział 29 filmów z 6 krajów. Jurorzy pracujący pod przewodnictwem wybitnego naukowca i filmowca Adama Adamskiego Grand Prix przyznali niemieckiemu twórcy Janowi Haftowi za „Łąki. Utracony raj”.

Zdzisław Folga Nagrodę Specjalną Jury otrzymał za „wyjątkową umiejętność ukazania walorów przyrodniczych”.

- Wiele lat czekaliśmy, aby można było nasze opowieści o Łomżyńskim Parku Krajobrazowym Doliny Narwi zawrzeć także w atrakcyjnej formie wizualnej. Z taką edukacją, zwłaszcza w czasach pandemicznych, możemy znacznie skuteczniej trafiać do młodszych i starszych odbiorców. Materiały w dolinie Narwi Zdzisław Folga rejestrował od dawna, aż wreszcie znaleźliśmy sprzymierzeńca w wicemarszałku Marku Olbrysiu i można było nadać im profesjonalny kształt. Finansowy wkład miało też Stowarzyszenie Przyjaciół ŁPKD – powiedział Mariusz Sachmaciński, dyrektor Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi.

Jak dodał, film, którego premiera odbyła się w kwietniu, zawiera około jednej dziesiątej materiału godnego prezentacji. Dlatego myśli o całym cyklu poświęconym np. poszczególnym grupom roślinnych i zwierzęcych „mieszkańców” doliny Narwi. Mariusz Sachmaciński przyznał, że trochę pechowo film w gotowej postaci pojawił się w okresie, gdy epidemia koronawirusa doprowadziła np. do zamknięcia kin. Dlatego nie wszystkie z zaplanowanych działań promujących „Cztery Pory Roku” udało się zrealizować.

- Ale i tak film zdobył ogromne uznanie i popularność, a do kolejnych pomysłów na jego upowszechnianie jeszcze wrócimy – dodał dyrektor ŁPKDN.

Zdzisław Folga jest autorem zdjęć i scenariusza nagrodzonego filmu. Ornitolog i ekolog Waldemar Krasowski napisał do niego komentarz, a zabrzmiał on z ekranu głosem łomżynianki, redaktor Doroty Sokołowskiej z Polskiego Radia Białystok.

Maciej Gryguc

w galerii: fotosy Zdzisława Folgi ŁKPDN - Cztery Pory Roku