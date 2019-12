EKOPŁATNIK - 31 marca 2019 r., upływa termin rozliczenia się za korzystanie ze środowiska

Zgodnie z brzmieniem art. 285, 286 i 287 ustawy Prawo ochrony środowiska podmioty korzystające ze środowiska naliczają i wnoszą opłaty za korzystanie ze środowiska oraz składają wyłącznie marszałkowi województwa wykazy zawierające zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat za dany rok kalendarzowy, począwszy od 1 stycznia 2013 r., w terminie do dnia 31 marca następnego roku.

Jednocześnie informuję, iż zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat (Dz. U. z 2014 r., poz. 274) podmiot korzystający ze środowiska ma prawo przedkładania wykazów w postaci papierowej albo elektronicznej.

Zachęcamy do przedkładania wykazów w postaci elektronicznej z wykorzystaniem aplikacji EKOPŁANIK.

Jednocześnie informuję, iż w przypadku przedkładania tego rodzaju dokumentów drogą elektroniczną, muszą być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu albo przy użyciu profilu zaufanego elektronicznej platformy usług administracji publicznej.

UWAGA! - Wykazy zawierające informacje o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat wymagają podpisu osoby upoważnionej do reprezentowania podmiotu (np.: właściciel firmy, osoba lub osoby wymienione w KRS). W przypadku, gdy przedmiotowy wykaz podpisywany jest przez inną osobę, do przesłanej informacji należy dołączyć pełnomocnictwo wraz z dowodem wpłaty opłaty skarbowej (w wysokości 17 złotych na rachunek: BANK PEKAO SA 26 1240 5211 1111 0010 3553 3132) za jego złożenie.

Zgodnie z art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz.1396) podmiotami korzystającymi ze środowiska są:

a) przedsiębiorca w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292), przedsiębiorca zagraniczny w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1079 i 1214), osoby prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie upraw rolnych, chowu lub hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego,

b) jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców,

c) osoby fizyczne niebędące podmiotami, o których mowa w lit. a, korzystające ze środowiska w zakresie, w jakim korzystanie ze środowiska wymaga pozwolenia.

Zgodnie z art. 284 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska podmiot korzystający ze środowiska ustala we własnym zakresie wysokość należnej opłaty i wnosi ją, bez wezwania, na rachunek urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce korzystania ze środowiska.

Co zrobić, żeby założyć profil zaufany

Są trzy możliwości założenia profilu zaufanego:

całkowicie przez Internet za pomocą certyfikatu kwalifikowanego,

zewnętrznego dostawcy tożsamości (na przykład bank),

sam wniosek wysyłasz przez internet, ale potwierdzasz założenie konta w urzędzie.

Za pomocą zewnętrznego dostawcy tożsamości (na przykład bank)

Sprawdź, czy twój bank ma możliwość założenia profilu zaufanego, na przykład zadzwoń na infolinię banku. Wejdź na stronę swojego banku. Zaloguj się na swoje konto. Wyszukaj formularz o założenie profilu zaufanego. Wypełnij go. Wyślij formularz. W ten sposób założysz profil zaufany.

Za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego (certyfikat kwalifikowany)

Wejdź na stronę profilu zaufanego czyli https://pz.gov.pl/pz/index Kliknij „Zarejestruj się”. Kliknij w odnośnik Chcę logować się certyfikatem kwalifikowanym . Wypełnij formularz. Kliknij „Załóż konto z certyfikatem”. Wyświetli się komunikat z prośbą o wpisanie kodu autoryzacyjnego. Wpisz kod. Wyświetli się kolejny komunikat z prośbą o wykonanie trzech kroków. Jeśli je wykonasz — kliknij „Potwierdź wykonanie kroków”. W ten sposób założysz profil zaufany.

W urzędzie

Wejdź na stronę profilu zaufanego czyli https://pz.gov.pl/pz/index Kliknij „Zarejestruj konto”. Wypełnij formularz. Kliknij „Zarejestruj się”. W ten sposób złożysz wniosek o założenie profilu zaufanego. Idź do wybranego urzędu i potwierdź tam założenie profilu zaufanego.

ADRESY URZĘDÓW , GDZIE MOŻNA POTWIERDZIĆ PROFIL ZAUFANY NA TERENIE WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO :

BIAŁYSTOK

BIELSK PODLASKI

Uwaga!

Od 1 stycznia 2018 roku kompetencje w zakresie opłat za usługi wodne w tym opłaty za pobór wód oraz wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi przechodzą do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Zmiana została wprowadzona na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. 2018, poz. 2268, ze zm.).

Do opłat należnych za okres do 2017 roku stosuje się przepisy dotychczasowe (wykaz za 2017 rok należy przedłożyć do urzędu marszałkowskiego).

Od 1 stycznia 2017 roku zgodnie z art. 289 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1396, ze zm.), w przypadku, gdy roczna wysokość opłaty z tytułu każdego z rodzajów korzystania ze środowiska spośród wymienionych w art. 273 ust. 1 (wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, pobór wód, wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, składowanie odpadów, przydzielone uprawnienia do emisji gazów cieplarnianych) nie przekracza 100 zł, nie przedkłada się wykazów i informacji, o których mowa w art. 286 ust. 1 i 1a, do urzędu marszałkowskiego.

Zmiana została wprowadzona na podstawie art. 13 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (Dz. U. z 2016 r., poz. 2255).

Powyższe zwolnienie dotyczy wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat począwszy od wykazów za 2016 rok, co jednak nie zwalnia z obowiązku prowadzenia ewidencji i przechowywania danych o wysokości naliczonej opłaty.

WYJĄTEK:

Z wyjątkiem sytuacji ubiegania się przez podmiot korzystający ze środowiska o:

- uzyskanie zaświadczenia o niezaleganiu z opłatami za korzystanie ze środowiska,

- zwrot nadpłaty.

Wówczas podmiot korzystający ze środowiska składa oświadczenie o nie korzystaniu ze środowiska.

OŚWIADCZENIA W ZAŁĄCZENIU

Informuję, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych zawartych w sprawozdaniach jest Marszałek Województwa Podlaskiego w Białymstoku, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1. 15-888 Białystok, tel. +48 (85) 66 54 549, e-mail: kancelaria@wrotapodlasia.pl, www.bip.umwp.wrotapodlasia.pl. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych, adres e-mail: iod@wrotapodlasia.pl. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych, w związku z przedkładaniem sprawozdawczości, jest obowiązek prawny ciążący na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. C RODO) określony w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2019 r. poz. 1396). Kategoriami odbiorców danych są: osoby upoważnione przez administratora danych osobowych, podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, podmioty prowadzące działalność bankową, operatorzy pocztowi lub kurierzy oraz podmioty realizujące archiwizację i obsługę informatyczną. Ponadto w zakresie stanowiącym informację publiczną dane będą ujawniane każdemu zainteresowanemu taką informacją lub publikowane w BIP Urzędu. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa dot. archiwizacji. Przysługuje Pani/Panu prawo:

- dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

- prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym i warunkiem realizacji przez administratora nałożonych na niego przepisami prawa obowiązków. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 rozporządzenia.

Stawki, formularze

Wszelkie szczegółowe informacje można uzyskać:

- osobiście w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, w Departamencie Ochrony Środowiska, przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1, piętro V;

- telefonicznie – KONTAKT (patrz załącznik poniżej)