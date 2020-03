Obowiązki przedsiębiorców wynikające z ustawy o bateriach i akumulatorach

Rejestr funkcjonuje od dnia 24 stycznia 2018 r.



Wpisowi do rejestru, o którym mowa w art. 49 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach podlegają: a) wprowadzający baterie lub akumulatory, b) prowadzący zakłady przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów, c) podmioty pośredniczące. Szczegółowe informacje dotyczące rejestru znajdują się tutaj.

Przepisy ustawy stosuje się do:

- wszystkich rodzajów baterii i akumulatorów produkowanych i wprowadzanych do obrotu (niezależnie od ich kształtu, pojemności, masy, składu materiałowego, sposobu użycia oraz niezależnie od tego, czy stanowią przynależność albo część składową urządzenia lub dodatek do innych produktów);

- zużytych baterii i zużytych akumulatorów.



UWAGA: od 1 stycznia 2015 roku uprawnionym do zwolnienia z opłat za baterie i akumulatory jest przedsiębiorca:

- wprowadzający baterie lub akumulatory, który w danym roku kalendarzowym wprowadził do obrotu baterie przenośne lub akumulatory przenośne o łącznej masie nieprzekraczającej 1 kg,

- wprowadzającego baterie lub akumulatory, który w danym roku kalendarzowym wprowadził do obrotu baterie przemysłowe lub akumulatory przemysłowe, baterie samochodowe lub akumulatory samochodowe o łącznej masie nieprzekraczającej 100 kg.

Zwolnienie to stanowi pomoc de minimis. Ma ono zastosowanie jedynie wówczas, gdy przedsiębiorca złoży marszałkowi województwa, w TERMINIE do 15 MARCA każdego roku zaświadczenie lub oświadczenie o pomocy de minimis oraz informacje, których zakres został określony w przepisach.

Wartość pomocy de minimis odpowiada wysokości zwolnienia z opłaty produktowej obliczanej z zastosowaniem stawki opłaty produktowej dla zużytych baterii przenośnych lub zużytych akumulatorów przenośnych (9 zł/kg). Przedsiębiorca taki może być zwolniony z obowiązków: osiągania wymaganego poziomu zbierania, opłaty produktowej, organizowania i finansowania, przetwarzania, recyklingu i unieszkodliwiania, zawierania umowy ze zbierającym zużyte baterie i akumulatory, zawierania umowy z prowadzącym zakład przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów, składania wykazu zakładów przetwarzania.

Kogo dotyczy Wprowadzających do obrotu baterie i akumulatory; dystrybujących baterie lub akumulatory lub sprzęt; zbierających, przetwarzających, dokonujących recyklingu lub unieszkodliwiania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów; użytkujących baterie lub akumulatory.

SPRAWOZDAWCZOŚĆ

Od 1 styczna 2020 r. roczne sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami dla wprowadzających baterie i akumalotory sporządza się wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem indywidualnego konta w BDO. Zgodnie z ustawą z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2020 r. poz. 150) roczne sprawozdania o produktach, opakowaniach

i o gospodarowaniu odpadami za 2019 r. dla wprowadzających baterie i akumalotory należy złożyć do dnia 30 czerwca 2020 r. wyłącznie za pośrednictwem Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami w BDO - link do strony.

Sprawozdawczość do 2018 roku - w formie papierowej.

FORMULARZE SPRAWOZDAŃ SKŁADA SIĘ DO 15 MARCA ZA POPRZEDNI ROK KALENDARZOWY

1.Sprawozdanie zawierające informacje, o których mowa w art. 73 ust. 2 pkt 1 i pkt 6 lit. a ustawy o odpadach, tj. zawierające dane identyfikujące podmiot oraz informacje o rodzaju, ilości i masie wprowadzonych do obrotu baterii i akumulatorów (art. 34 ust. 2) – ZAŁ.1 – WPROWADZONE DO OBROTU BATERIE I AKUMULATORY

2.Sprawozdanie zawierające informacje, o których mowa w art. 73 ust. 2 pkt 1 pkt 6 lit. d tiret pierwsze i trzecie ustawy o odpadach, tj. zawierające dane identyfikujące podmiot oraz informacje o osiągniętych poziomach zbierania zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych oraz wykaz punktów zbierania zużytych baterii przenośnych lub zużytych akumulatorów przenośnych prowadzonych przez zbierającego zużyte baterie lub zużyte akumulatory, z którymi wprowadzający baterie lub akumulatory zawarł umowę, oraz wykaz miejsc odbioru, z których zbierający zużyte baterie lub zużyte akumulatory odbiera zużyte baterie przenośne lub zużyte akumulatory przenośne (art. 35)

ZAŁ.2 – OSIĄGNIĘTE POZIOMY ZBIERANIA

ZAŁ.3 – WYKAZ ZAKŁADÓW PRZETWARZANIA

ZAŁ.4 – PUBLICZNE KAMPANIE EDUKACYJNE

ZAŁ.5 – NALEŻNA OPŁATA PRODUKTOWA

ZAŁ.6 – POBRANA OPŁATA DEPOZYTOWA

ZAŁ.7 – MASA ZEBRANYCH BATERII I AKUMULATORÓW

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie wzoru zaświadczenia o zebranych zużytych bateriach przenośnych lub zużytych akumulatorach przenośnych oraz ewidencji zaświadczeń o zebranych zużytych bateriach przenośnych lub zużytych akumulatorach przenośnych – Dz. U. poz. 1329

– TERMIN: 28 lutego

ZAŁ.7.1 – ZAŚWIADCZENIE O ZBIERANIU

ZAŁ.7.2 – EWIDENCJA ZAŚWIADCZEŃ

ZAŁ.8 – OSIĄGNIĘTE POZIOMY RECYKLINGU

ZAŁ.8 – OSIĄGNIĘTE POZIOMY RECYKLINGU Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 493/2012 z dnia 11 czerwca 2012 r. ustanawiające na podstawie dyrektywy 2006/66/WE Parlamentu Europejskiego i Rady szczegółowe przepisy dotyczące obliczania wydajności recyklingu dla procesów recyklingu zużytych baterii i akumulatorów

– TERMIN: 30 kwietnia

ZAŁ.8.1 – OBLICZANIE WYDAJNOŚCI RECYKLINGU

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie wzoru zaświadczenie o przetworzonych zużytych bateriach lub zużytych akumulatorach oraz ewidencji zaświadczeń o przetworzonych zużytych bateriach lub zużytych akumulatorach – Dz. U. poz. 1529 – TERMIN: 28 lutego

ZAŁ.8.2 – ZAŚWIADCZENIE O PRZETWARZANIU

ZAŁ.8.3 – EWIDENCJA ZAŚWIADCZEŃ

Opłaty Rodzaje obowiązujących opłat:

- opłata produktowa (art. 38 – 43)

- opłata depozytowa (art. 53 – 56)

- publiczne kampanie edukacyjne (art. 37)

Opłaty należy wnieść na konto Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego do dnia15 MARCA roku następującego po roku, którego sprawozdanie dotyczy. W opisie przelewu należy podać: „numer regon; wpłata za komponent, jakiego opłata dotyczy; rok sprawozdawczy, którego dotyczy” Np. „542255516 opłata produktowa BiA, 2015” W przypadku przelewu łączonego należy podać rodzaj opłaty wraz z odpowiednimi kwotami. (np. „produktowa BiA – 1 000,00 zł, kampania BiA – 500,00 zł”).



Województwo Podlaskie

Bank Ochrony Środowiska S.A.

Oddział w Białymstoku

Nr: 02 1540 1216 2054 4405 2403 0004

Podstawy prawne Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach ( t.j Dz. U. z 2016 r., poz. 1803 z późn. zm

Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 493/2012 z dnia 11 czerwca 2012 r. ustanawiające na podstawie dyrektywy 2006/66/WE Parlamentu Europejskiego i Rady szczegółowe przepisy dotyczące obliczania wydajności recyklingu dla procesów recyklingu zużytych baterii i akumulatorów (Dz. U. z 2012 r. , poz. 493 )

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie wzoru zaświadczenia o zebranych zużytych bateriach przenośnych lub zużytych akumulatorach przenośnych oraz ewidencji zaświadczeń o zebranych zużytych bateriach przenośnych lub zużytych akumulatorach przenośnych (Dz. U. z 2015 r. , poz. 1329 )

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie wzoru zaświadczenie o przetworzonych zużytych bateriach lub zużytych akumulatorach oraz ewidencji zaświadczeń o przetworzonych zużytych bateriach lub zużytych akumulatorach (Dz. U. z 2015 r. , poz. 1529 )

