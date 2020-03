Nowi funkcjonariusze w podlaskiej policji

Słowa roty wypowiedziało trzydziestu policjantów, którzy wcześniej sprostali wymogom stawianym kandydatom do służby i przeszli wszystkie etapy postępowania kwalifikacyjnego. Funkcjonariusze ślubowali m.in. „Strzec bezpieczeństwa państwa i jego obywateli nawet z narażeniem życia…”.

- Niech słowa dzisiaj złożonego ślubowania będą dla Was zawsze drogowskazem w Waszej pełnej poświęcenia i ofiarności pracy. Życzę udanej i owocnej służby na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców województwa podlaskiego. – napisał Artur Kosicki, Marszałek Województwa Podlaskiego w liście odczytanym przez Tomasza Szeweluka.

Marszałek pogratulował nowym funkcjonariuszom rozpoczęcia służby w podlaskim garnizonie policji. - Cieszę się, że podjęliście to ogromne i ważne wyzwanie życiowe, jakim jest stanie na straży porządku publicznego i ustanowionego prawa. – napisał Kosicki.

- Zawód policjanta, to nie tylko praca, to także powołanie i misja na rzecz niesienia pomocy ludziom w chwili zagrożenia ich mienia, zdrowia i życia. Wierzę, że w pełni podołacie wszystkim wyzwaniom, jakie Was czekają w tej trudnej i odpowiedzialnej służbie. – podkreślił marszałek.

Zanim jednak młodzi adepci podlaskiej Policji będą mogli wesprzeć w codziennej służbie swoich starszych kolegów, czeka ich rozpoczynające się już w wkrótce kilkumiesięczne szkolenie w jednej z policyjnych szkół. Nowo przyjęci do służby mundurowi tradycyjnie otrzymali gratulacje od bliskich i przyjaciół.

W podlaskim garnizonie policji służbę pełni blisko 3 tys. funkcjonariuszy i pracuje blisko 600 cywilnych pracowników policji.

Małgorzata Półtorak

fot. KWP Białystok