ZostanwdomuzSOK. Wydarzenia kulturalne online w Suwalskim Ośrodku Kultury

#ZostanwdomuzSOK

Mniej Więcej | retransmisja koncertu

Piątek, 17.04.2020, godz. 20.00, kanał YouTube oraz profil Facebook SOK

Plenerowy koncert w wykonaniu białostockiego zespołu Mniej Więcej (retransmisja koncertu z 21.07.2017 Na Dywaniku u Marii). Mniej Więcej to laureat Łomża Blues Rock Festiwal, przeglądu Barabany i wyróżnienia w konkursie Gramy dla Ciebie (2016). Nazwa grupy oddaje to, czego jej członkowie szukają w muzyce. Dobrze czują się w łączeniu pozornie dalekich od siebie biegunów, by ostatecznie osiągnąć równowagę.

Zespół dwukrotnie gościł na scenie suwalskich przeglądów muzycznych Na Dywaniku u Marii.

#ZostanwdomuzSOK

Opowieść ze Śnieżnej Krainy | retransmisja spektaklu

Niedziela, 19.04.2020, godz. 12.00, kanał YouTube oraz profil Facebook SOK

Zapraszamy na familijną wyprawę do miasteczka pod lasem, które okaże się nie być takie zwyczajne, na jakie wygląda, bo dziać się w nim będą prawdziwie magiczne historie. Działo się to dawno temu, w krainie, gdzie mróz ścina lasy i jeziora lodem. Na skraju miasteczka mieszkali rezolutna Kaja i Bartek, chłopiec z talentem do wpadania w tarapaty. Aż pewnej srogiej zimy, w mieścinie zjawiła się tajemnicza postać…Zjawiła, pobyła i narobiła niemałego zamieszania.

Na scenie zobaczymy pełnych energii, utalentowanych tancerzy z zespołów Suwalskiego Ośrodka Kultury – Studia Tańca Dotyk i Radość.

#CzytajzSOK

Księżniczka na ziarnku grochu | czytanie bajki

Poniedziałek, 20.04.2020, godz. 19.00, kanał YouTube SOK

Klasyczną „Księżniczkę na ziarnku grochu” zna każde dziecko i każdy dorosły, o ile był niegdyś dzieckiem. Ale różne są księżniczki… My przedstawiamy nieco inną jej interpretację. Czy księżniczki trzeba szukać, czy same się znajdują? Czy ziarnko grochu jest niezawodnym sprawdzianem na prawdziwość księżniczki? Sprawdźcie to razem z księciem Marcinkiem!

Czyta Joanna Łupinowicz (Pracownia Teatru Lalki i Aktora SOK). Autorką ilustracji jest Marta Taraszkiewicz (Pracownia Slow Art SOK).

