Zakończył się festiwal Piosenki Literackiej im. Łucji Prus „W żółtych płomieniach liści”

Kulturalny weekend (2–4.10) z gwiazdami polskiej estrady: Stanisławem Soyką, Mariuszem Lubomskim i Katarzyną Żak zorganizował Podlaski Instytutu Kultury (PIK) w Białymstoku. To już dwunasta edycja festiwalu, który w tym roku odbył w Spodkach, przy ul. św. Rocha 14.

Od początku promuje on piosenki z dobrą muzyką i dobrym tekstem, a do tego odkrywa młode talenty. Podczas trzech dni festiwalu zakwalifikowani uczestnicy prezentowali piosenki z repertuaru Łucji Prus (piosenkarki pochodzącej z Białegostoku) oraz utwory znanych i debiutujących autorów piosenki literackiej przed profesjonalnym jury, w którym zasiadają m.in. Włodzimierz Nahorny, Jan Wołek, Janusz Strobel i Nula Stankiewicz. Poprzez spotkania młodych wykonawców z publicznością, która ceni i lubi dobrą muzykę, PIK chce przywrócić potrzebę śpiewania o rzeczach ważnych i nieprzemijających.

- Nie tylko piosenka z dobrym tekstem, nie tylko muzycy, którzy od lat wspierają nas swoim zaangażowaniem i obecnością, ale przede wszystkim ci młodzi ludzie, którzy kontynuują tradycje, którzy chcą rozwijać swój talent w oparciu o cudowną piosenkę z tekstami Młynarskiego, Osieckiej, Kofty, Wołka. To najcenniejsze. Do tego jest muzyka najlepszych kompozytorów. Co roku dokładamy wszelkich starań, by ta piosenka nie odeszła – podkreślała Magdalena Kruszyńska-Sosnowska, koordynator festiwalu.

W sobotę (3.10) odbyła się część konkursowa. Tego dnia studenci oraz absolwenci szkół teatralnych, muzycznych i wokalnych wzięli udział w przesłuchaniach konkursowych, podczas których można było usłyszeć utwory najwybitniejszych twórców.

Pierwszą nagrodę (w wysokości 3500 zł) otrzymali ex aequo: Barbara Małecka z Krakowa i Filip Rychcik z Warszawy. Drugą nagrodę, również ex aequo (w wysokości po 2250 zł), przyznano: Marcie Majek z Warszawy i Natalii Skorupce z Rudy Śląskiej. Trzecią nagrodę, także równorzędną, (w wysokości po 1500 zł) otrzymały: Izabela Karczewska z Hajnówki i Nina Larek z Poznania. Jury przyznało również trzy równorzędne wyróżnienia. Otrzymały je: Elżbieta Krysiewicz z Choroszczy, Monika Kamińska z Białegostoku i Natalia Grędziszewska z Nowego Dworu Mazowieckiego. Jak co roku swoją nagrodę (w wysokości) 2500 zł przyznał Związek Artystów Scen Polskich, otrzymał ją Kacper Siekirka z Wrocławia.

Jury doceniło wysoki poziom artystyczny prezentacji konkursowych oraz aranżacji i prezentacji scenicznej zespołu festiwalowego.

Festiwal odbywał się pod honorowym patronatem Związku Artystów Scen Polskich, Marszałka Województwa Podlaskiego oraz Opery i Filharmonii Podlaskiej.



