Wszystko wokół nas jest lub może być matematyką… - wystawa w Galerii Alfa

Wystawa udowadnia, że wszystko wokół nas jest lub może być matematyką. Przedmioty wokół odzwierciedlają pojęcia matematyczne, takie jak na przykład wielościan czy symetria. Zjawiska i kompozycje ilustrują zasady i prawidłowości matematyczne, a to oznacza, że przy odrobinie wyobraźni czy też zwykłej spostrzegawczości możemy zauważyć złotą proporcję czy sens twierdzenia Talesa. Bardzo łatwo możemy uwiecznić w obiektywie nieskończoność, punkt, a wsiadając do pociągu, zrobić zdjęcie przedziału otwartego. Matematyka jest wokół nas, w naszej codzienności i na każdym kroku, wystarczy się przyjrzeć… no i może dać się nieco ponieść wyobraźni!

Wystawa prezentuje takie właśnie matematyczne fotografie z życia wzięte. Niektóre niemal z naukowym zacięciem, inne – z przymrużeniem oka. Zdjęcia są artystycznym wyrażeniem pojęcia matematycznego, prawidłowości matematycznej, metaforą matematyczną lub żartem matematycznym. Zostały zrobione w ciągu ostatnich pięciu lat w ramach corocznych konkursów organizowanych przez Centrum Popularyzacji Matematyki SIGNUM, przy patronacie Białostockiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Matematycznego. Autorami fotografii są uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z całej Polski, większość – z województwa podlaskiego.

Wystawę będzie można oglądać w Galerii Alfa do 16 października.

źródło: Podlaski Instytut Kultury

oprac. Aneta Kursa