Przed nami półfinały Rockowań

Podczas pierwszego półfinału w Siemiatyckim Ośrodku Kultury wystąpią zespoły: Radioaktywni, Mudrol, Kreha, Obraz Kontrolny oraz Blue Mahoe, gościnnie zagra zaś suwalska grupa Bifrost. Tydzień później w Miejskim Ośrodku Kultury w Zambrowie zaprezentują się Ten Inches, Przechery, Syndrom, Godzina 12, Święci, a jako goście wystąpią zwycięzcy ubiegłorocznych Rockowań, czyli augustowski zespół The Boars. Oba półfinały rozpoczną się o godzinie 17.00, wstęp jest bezpłatny.

Rockowania to największy przegląd zespołów rockowych w regionie, od pięciu lat organizowany przez Podlaski Instytut Kultury. Do udziału zapraszane są zespoły amatorskie z województwa podlaskiego, niezwiązane kontraktem płytowym ani inną umową wydawniczą. Główna nagroda to 5000 złotych, a laureaci drugiego i trzeciego miejsca otrzymają odpowiednio 2500 i 1000 złotych. Dodatkową nagrodę funduje Radio Białystok, partner medialny Rockowań – to koncert live na antenie radia dla wybranego zespołu.

Więcej informacji o przeglądzie: www.pikpodlaskie.pl.

oprac. Małgorzata Sawicka, fot. PIK